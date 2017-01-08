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Как Барнаульцы провели январские выходные. Фото и видео подборка

, ИА "Амител"
Елки, горки, сугробы: смотрим, что выкладывали жители краевой столицы в социальные сети

Праздник прошел, а послевкусие осталось. Новогоднее настроение еще долго останется с нами! Можно пересматривать эти фото и видео и заряжаться хорошим настроением!

 
 
 
 

 

 

Мои красавицы 😍 #барнаул #девочкикрасавицы #елка #площадьсахарова

Фото опубликовано Анна Кадникова (@nanutakad)

 

 

#площадьсахарова#покатушки#моямилая#моевсе❤️

Видео опубликовано Кристина Алексеева(Фасс) (@kristynaalekseeva)

 

 

 

С Новым годом)

Видео опубликовано Svetlana Sataeva (@r_e_d_piano)


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