Праздник прошел, а послевкусие осталось. Новогоднее настроение еще долго останется с нами! Можно пересматривать эти фото и видео и заряжаться хорошим настроением!
#барнаул #барнаул22 #barnaul #алтай_православный #алтайскийкрай #рождество #РождествоХристово #вера #верующие #храм #всехспраздником
Фото опубликовано Полубедов Михаил (@polubedovmikhail)
Мои красавицы 😍 #барнаул #девочкикрасавицы #елка #площадьсахарова
Фото опубликовано Анна Кадникова (@nanutakad)
#площадьсахарова#покатушки#моямилая#моевсе❤️
Видео опубликовано Кристина Алексеева(Фасс) (@kristynaalekseeva)
Красота✨ за окном 🌟❄ и волшебство в Рождество❇ #Рождествороссия#рождествоалтай#сибирь#алтай2017#рождество2017#чудеса#всемечтысбываются
Фото опубликовано hadmake c любовью❤ для Вас (@yulia_hadmake22)
Видео опубликовано Svetlana Sataeva (@r_e_d_piano)
Комментарии