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Движение по участку улицы Червонной будет ограничено в Барнауле в течение двух недель, сообщили в пресс-центре городской администрации.
В мэрии краевой столицы уточняют, что проезжую часть перекроют от дома №8 до проспекта Ленина. Ограничение будет действовать с 08:00 16 января до 20:00 29 января.
Данная мера связана с проведением работ по строительству и подключению сетей водопровода и канализации к зданию строящегося общежития АлтГУ.
Автомобилистов призывают быть внимательными при проезде этого участка и заранее выбирать маршруты объезда.
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