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Нелегальные "фунфырики": на Алтае пресекли торговлю "Боярышником" на дому

, ИА "Амител"
Сельчанке, которая торговала "Боярышником", грозит штраф от 1,5 тысяч до 2 тысяч рублей

Фото msktambov.ru

Полицейские в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий выявили факт торговли спиртосодержащей продукцией из частного домовладения, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай. Инцендент произошел в Турочакском районе.

Так называемые "фунфырики" продавала 46-летняя жительница села Иогач. Женщина осуществляла продажу косметического средства "Боярышник" из своего дома. Она хорошо знала, что реализация непищевой спиртосодержащей продукции запрещена, но, несмотря на это, продолжала торговать указанным средством, пишут "Новости Горного Алтая".

Полицейские изъяли у женщины 132 флакона "Боярышника". Образцы направлены на экспертизу. По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по факту незаконной продажи товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена. Сельчанке грозит административное наказание в виде штрафа в размере от 1,5 тыс. до 2 тыс. рублей.


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Комментарии

8.01.2017 13:04
- гость -

Ну, и чего она там наварила с сотни флакончиков, да еще с реальным риском? Нищета правит бал и у продавцов, и у потребителей. Надо еще акцизы задрать, тогда все обнищавшие одумаются и будут месяц копить на вожделенную ЗАКОННУЮ! бутылку.

0  0
8.01.2017 13:05
Невидимая рука рынка

Дык, а что вы хотели ежели рынок, в смысле спрос рождает предложение, опять же еще старик Маркс говорил насчет 300% прибыли.

0  0
8.01.2017 13:11
13:04

Иогач - горный поселок, там живут своим хозяйством, неуч

0  0
8.01.2017 13:15
- гость -

В смысле, учОный, там боярку сами гонят? Замысловатое какое-то "свое" хозяйство.

0  0
8.01.2017 13:15
- гость -

Однако же ничто человеческое Иогачанам не чуждо, включая фунфырики с бояркой,хотя может и для ванны брали.

0  0
8.01.2017 13:23
Тю!

Не фунфырики, а фанфурики. "Фанфурики - таким безобидным словом окрестили флакончики со спиртосодержащей жидкостью. Настойки дуба и боярышника, тоники с экстрактом красного перца и другие «напитки» такого рода, которые продаются в емкостях по 100 мл".

0  0
8.01.2017 13:34
- гость -

8.01.2017 13:15 - гость -

Простите невежу,но нафига в горном поселке ванны?Там поди добротные баньки с веничком,да под хмельное!Стало быть настойкам подобно,исключительно под сие действо!Насчет акцизов задранных,соглашусь с гостем от 13:04.Равно как и со всеми вышеотписАвшимися.И за рынок наша власть не права,и в малоденежье нашем не ей нас судить.

0  0
8.01.2017 13:42
- гость -

Плохо думаете о йогачанах! Без принятия уанны и чашечки кофэ мы день не начинам.

0  0
8.01.2017 13:49
- гость -

- гость - 8 января 2017 г. 13:34

Там на одной рыбе и приезжих можно жить. Поселок стоит на Бие.

0  0
8.01.2017 13:50
Дятел

Чем больше народу помрёт от боярышнека,тем меньше проголосуют за Путина!

0  0
8.01.2017 13:51
- гость -

Сделали б фанфурики легальными и всё для определенного класса населения. И травиться бы перестали. Заводы бы выпускали.

0  0
8.01.2017 13:56
- гость -

8.01.2017 13:49 - гость -

На рыбку бы я не слишком рассчитывал.Тут тебе и места заповедно-частные,и законы о рыболовстве и пр.дрянь,которую придумывают,дабы чего-то "упорядочить".На туристах не разживешься,крайзис.Не,ну скромненько,конечно жить можно.

0  0
8.01.2017 13:56
- гость -

Какой кровожадный дятел, да еще и тупой. Этот контингент не добирается до участка, а если доберется, то ткнет куда попало. А откуда, ты думаешь, у разных партеек 0,1% натягивается?

0  0
8.01.2017 13:57
- гость -

8.01.2017 13:50

Ну так-то да,хороший у Вас ник!

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8.01.2017 14:04
- гость -

Покупайте легальную водку в ипотеку!

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