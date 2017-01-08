Мужчину, которого подозревают в стрельбе в аэропорту в Форт-Лодердейле, не выпустили под залог. Эстебану Сантьяго прокуратура американского города Майами (штат Флорида) предъявила обвинения, сообщает агентство Associated Press (AP). Он должен предстать перед судом уже 9 января.
Если мужчину признают виновным, то ему может грозить наказание в виде пожизненного лишения свободы, либо смертная казнь.
Эстебан Сантьяго — бывший военнослужащий. Мужчина участвовал в военных операциях США в Ираке и в последнее время жил в городе Анкоридж (штат Аляска). Как сообщают СМИ, мужчина прибыл во Флориду на самолете и провез оружие в багаже. При стрельбе в Форт-Лодердейле были убиты пять человек, восемь получили ранения. После инцидента Сантьяго был арестован. Трагедия произошла 6 января.
В интернете появилось видео с места трагедии, на котором видно, как людей выводят из терминалов аэропорта.
Комментарии
Вот он, звериный оскал империи зла! Мы-то своих стрелков больше условными сроками да штрафами урезониваем.