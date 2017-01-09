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Ночную остановку и стоянку автомобилей ограничили в Барнауле сразу на нескольких улицах – нововведения затронули и центр города, и спальные районы.
Напомним, что ограничительные меры анонсировали в мэрии краевой столицы еще в конце 2016 года, отмечая: "В целях беспрепятственного прохождения снегоуборочной техники с 9 января будут выполнены работы по установке дорожных знаков, ограничивающих остановку и стоянку транспортных средств в ночное время".
Под запрет попадает остановка и парковка в ночное время на следующих участках:
- нечетная сторона улицы Димитрова от проезда Политехнического до проспекта Ленина, от дома №81 до дома №89;
- четная сторона улицы Димитрова между Социалистическим и Ленинским проспектами;
- нечетная сторона проспекта Ленина от дома №47 до дома №49;
- четная сторона улицы Молодежной от дома №16 до проспекта Ленина;
- нечетная сторона улицы Молодежной в районе дома №3;
- четная сторона улицы Малахова от дома №7 по улице Кошевого до Павловского тракта, от Взлетной до Балтийской;
- нечетная сторона улицы Антона Петрова от улицы Шукшина до улицы Попова;
- четная сторона улицы Власихинской от улицы Малахова до улицы Лазурной;
- нечетная сторона улицы Шевченко в районе здания №73ак3 по проспекту Комсомольскому;
- нечетная сторона улицы Путиловской от проспекта Комсомольского до проспекта Сибирского;
- четная сторона улицы Путиловской от дома №26 до проспекта Комсомольского;
- четная и нечетная стороны улицы 40 лет Октября от улицы Петра Сухова до малой проезжей части проспекта Космонавтов;
- четная и нечетная стороны улицы Тимуровской от малой проезжей части проспекта Космонавтов до улицы Эмилии Алексеевой;
- четная и нечетная стороны улицы Попова от проспекта Космонавтов до улицы Веры Кащеевой;
- четная и нечетная стороны улицы Георгия Исакова от улицы Покровской до малой проезжей части улицы Малахова;
- нечетная сторона улицы Чкалова от дома №51 до проспекта Комсомольского;
- четная сторона улицы Папанинцев от дома №114 до проспекта Красноармейского.
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