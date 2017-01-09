Фото: avito.ru
Трехкомнатную квартиру площадью 117 квадратных метров выставили на продажу в Барнауле за 12 миллионов рублей.
Как сказано в объявлении на сайте Avito.ru, квартира расположена на шестом этаже кирпичной 15-этажки по адресу Змеиногорский тракт, 104м/2.
Продавец жилплощади отмечает, что в квартире выполнен отличный ремонт. Имеется встроенная кухня и мебель, современные кафель и сантехника, просторная кухня-столовая, гостиная, две спальни.
"Гостиную комнату реально использовать под спальню. Чистая продажа, обременения нет. Возможна продажа под ипотеку", – также говорится в объявлении.
Комментарии
у Константина из "Ваш Дом" лицо ещё не треснуло, нет?
в любом случае, успехов.
Прикольно, я б купил... А насколько ценник адекватен?
Кому он нужен "отличный ремонт". Ни разу не видел людей, которые купили квартиру с ремонтом и в восхищении там живут полвека. Уже через пару дней начинаются переделки по своему вкусу и поэтому переплачивать за какой-то ремонт, который все равно переделывать, не вижу смысла. Покупается площадь по средней цене за кварадарт (а в наше время еще и с торгом). Это самое оптимальное решение без перепрат за "навороченый" по мнению продавца ремонт
Может я не прав, но увидел только кухню и прихожую!!! Какая то малогабаритка???
На картинках обычные рендеры, где ремонт???
дороговато, крайне дорого. учитывая еще неудачность планировки со скошенными стенами. сейчас в новостройках можно варианты по приличнее найти, на крайняк купить две квартиры и получить большую квадратуру и более удобный вариант, за половину суммы. сейчас в новостройках есть варианты трешек в 80-95 квадратов за 3,5-3,9
Ну да, ремонт, все новое-муха не сидела, материалы не высшие, конечно, но и не эконом. Но вот почему-то хочется повеситься в этом мраке...
Сначала придётся все обдолбить отбойным молотком, потом делать нормальный ремонт. Хорошо ещё, если проводка заложена качественно.
понравилось только решение кухни. а вообще планировка квартиры ужасная.
депрессивная квартира, очень темно, света мало!!! а так красиво!!!
ремонт новый - это именно тот случай когда ремонт конкурентное преимущество, а не обуза. с разбитными недостроителями, башкой застрявшими в хопужничестве аля 2007-й год, общаться то еще удовольствие, поэтому накинуть полтора-два млн -за готовый ремонт, мебель + хлопоты - это нормально. На счет самой квартиры - хорошее решение по кухне и панорамные - главные плюсы. Ламинат неплохой. По крайне мере по тем фото что есть кажется что слишком много не нужных гипсовых городулек, какие-то непонятные закругления. Вообщем на любителя. За 10-ку уйдет.