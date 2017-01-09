Фото: lipetskmedia.ru
Снег, метели и ветер ожидают жителей Алтайского края в первый рабочий день 2017 года.
Согласно информации регионального Гидрометцентра, 9 января в большинстве районов края снег, местами метель, на дорогах гололедица, снежные заносы. Температура днем -6…-11 градусов, по югу -1…-6 градусов с похолоданием в течение дня.
Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду с порывами до 15-20 метров в секунду.
В Барнауле днем в понедельник временами снег, метель, на дорогах местами гололедица, снежные заносы. Температура в краевой столице -6…-8 градусов с похолоданием в течение дня.
Ветер юго-западный с порывами до 13-18 метров в секунду.
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