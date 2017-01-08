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Эксперты уверены, что в 2017 год рынок недвижимости в России ждут изменения. Например, будет все меньше инвестиционной недвижимости, квартиры сохранят меньшую площадь, но при этом появится больше нестандартных планировок.
Что касается ипотеки, то в 2017 году она перестанет быть зависимой от господдержки. "Ключевая ставка ЦБ сегодня позволяет банкам и без господдержки предоставлять гражданам кредиты с процентной ставкой на уровне докризисных 12 процентов", — пишет РГ со ссылкой на председателя совета директоров "БЕСТ-Новострой" Ирину Доброхотову.
Эксперты, подводя итоги 2016 года, говорят, что увеличилось число сделок со вторичным жильем и ипотечных кредитов, выданных на их приобретение. Кроме того, уже сегодня ряд банков готовы предложить заемщикам интересные программы и спецпредложения.
Увеличится разнообразие ипотечных программ, которые учитывают финансовую ситуацию человека.
Застройщикам также придется искать новые решения. К этому их вынуждает высокая конкуренция на рынке. Потенциальных покупателей будут привлекать новыми планировками и предложениями бизнес- и премиум-класса. Это в том числе высокие потолки, панорамное остекление, наличие в квартире гостевых санузлов, двор без машин и другие нестандартные решения.
Тенденция на сокращение метража квартир (тренд сформировался в 2015 год), в 2017-м продолжится. Квартиры минимальных площадей сегодня получили популярность во всех классах жилья. Этот вариант очень выгоден застройщику.
Кроме того, по словам экспертов в 2017 году сохранится тренд на снижение количества инвестиционных покупок. Причина — остановка роста цен на жилье. Раньше покупателей привлекала не только возможность вложить деньги недвижимость, но и перспектива получения прибыли с этих метров. Сегодня ситуация такова, что многие сомневаются в правильности такого решения. Например квартира, купленная в центральной части Барнаула два года назад за 2,9 миллиона рублей, сегодня стоит 2,6 миллиона. И эта тенденция сохранится.
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