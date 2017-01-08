В среднем тарифы вырастут на 4%. Однако по мнению экспертов, регионы сами должны решать, насколько поднимутся цены. Однако все действия будут проходить под жестким контролем государства.
Суммы в квитанциях в 2017 года изменятся в всех жителей страны уже с 1 июля 2017 года. Однако суммы будут разными. Распоряжением правительства установлены максимальные значения индексации для каждого региона.
Самый низкий порог роста установлен в Северной Осетии — 2,5 процента. Далее идут Алтайский край (3,2), Дагестан (3,3) и Кабардино-Балкарии (3,3).
А вот самый высокий порог в Москве — 7 процентов. На втором месте находятся Санкт-Петербург, Якутия и Камчатский край (по 6 процентов).
Регионы могут устанавливать тарифы меньше этого порога. А вот поднимать выше — в исключительных случаях.
Средств в регионах должно быть достаточно, чтобы привести все в надлежащее состояние. "И там, где необходимы инвестиции на это, можем дать послабление по росту платежа. А там, где все работает нормально, увеличение платы можно и притормозить. На такой более справедливый подход будут сориентированы ФАС, субъекты", — заявил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис.
Комментарии
Это в новостях. На самом деле на Алтае опять поднимут на 15%, но в москву об этом карлин точно не отрапортует, а про запланированные 3.2% будет трещать до самого 1 июля. Так уже было.
С 1991 по 1993 год, когда были талоны и пустые прилавки, тарифы ЖКХ не поднимались. Уже в 1993 начался рост тарифов.
15:23 факты есть или это твои домыслы? Тарифы на 2017 год уже установлены, опубликованы еще в прошлом году, хотелось бы увидеть подтверждение твоим словам про 15%. Дождусь?
Чибис столько раз нес пургу.
Прям-таки на 3,2?! Против нынешних 13-15% ? Да Карлин удавится...
Что, 2, опять в теме про тарифы?
http://m.amic.ru/news/366243/
15:34 Полагаю ссылок от вас на указа губернатора не будет? Тогда и обсуждать нечего, а стоило бы почитать и сравнить со статьей. Будете удивлены.
Массаж мозга Хорошая ссылка, но лучше бы не на статью, а на официальный документ. Он в официальном доступе, открыт, все ясно и понятно, по каждому сельсовету, кто и когда и какое решение принял. Найдите, прочитайте, или вежливо попросите дать ссылку. Тогда и можно сравнивать насколько в статье правда и будет смысл обсуждать хотя бы. Повторяю документ есть давно.
Ни кто холопам кабалу не ослабит (если только не матросики)
Двойке-двойка! У нас в Европе,размер коммунальных платежей в разы выше,зато прозрачней!
за всю прошлую зиму стоимость отопления за месяц ни разу не превышала 1000 руб. В этом году ни разу не было меньше 1500. Сколько же составил рост в процентах?
и смотреть надо не в официальный документ, а в квитанцию, но свидомой двоечке этого не понять...
Не знаю как тарифы на ЖКХ повысятся , но знаю точно,что вывоз мусора в Зудилово с 1 января поднялся на 40%
16:01, ты это... давай не безобразничай тут
Ту гость от 16.05 ,с 15 руб,до 16 руб!Во трагедия!
Двойка, за че пукан рвешь? клерком в комитете по тарифам работаешь?
Тебя ММ уделал уже, тебе какие официальные документы нужны. Есть статья на этом ресурсе. Не согласен доказывай, приводи документы, аргументы, еще больше свой пукан рви... Было бы не так, холуи карлинские давно бы все это опровергли.
2 8 января 2017 г. 15:27 15:23 факты есть или это твои домыслы? Тарифы на 2017 год уже установлены, опубликованы еще в прошлом году, хотелось бы увидеть подтверждение твоим словам про 15%. Дождусь?
А в прошлом году как было? Разве планировалось 15%?
2, Мне вот тоже через кошелёк гораздо понятнее, чем через ваши документы. И понятно в чьих интересах вы стряпаете ваши документы.
16:04 Если вы не знаете сколько должна стоить услуга, то о чем вы говорите? Вам Карлин должен проверять ваши квитки? В городе миллионы рублей ежемесячно начисляют и возвращают УК, один Сучков и К сколько украли ваших денег, и таких примеров полно. Так что, никто не способен найти стоимость КУ сейчас и с 1 июля этого года? М-да, элементарная вещь.
Ту гость от 16.05 ,с 15 руб,до 16 руб!Во трагедия! -------------------------------------------------------------------------- Это 7 процентов . С 108 до 148 за 4 мешка в месяц
двойка
Можешь озвучить зарплаты руководства контор, куда мы деньги на кап ремонт отчисляем, а то может мы просто им на зарплату только платим?
ты же умный, расскажи нам все на цифрах?
Дятлам и Массажам, ну не работаю я "клерком в комитете по тарифам". Никто вам не поможет кроме вас самих, не верьте кому попало, особенно всяким форумам и статьям на слово. Они за свои слова НЕ несут ответственности,от слова совсем. А чтобы не переплачивать надо знать сколько у вас должно стоять в каждой строчке квитанции, кто установил эту цену и объем, и как заставить чтобы с вас не брали денег жулики из управляшек. Кстати жулики и оппозиционеры и коммунисты и единоросы, не все, но многие. Вот почему вы не хотите ознакомиться с прейскурантом, вы в магазинах тоже на ценники не смотрите и чеки не проверяете совсем? Почему никто не дал ссылку на сам документ, чтобы любой житель посмотрел и знал тарифы свои. По многим функциям они в каждом сельсовете свои. И Лежат в официальном доступе. Лично я проверяю в квитках каждую строчку.
Дятел 8 января 2017 г. 16:22 Нет, мне это абсолютно не интересно, у меня частный дом, все сам, сам проверяю, сам плачу. Жилье не приватизировал, капремонт за свой счет. Работаю не в госструктуре.Все? Что неужели никто ничего не нашел по существу?
Зудиловский сельсовет Максимальное значение индекса соответствует набору коммунальных услуг, потребляемых гражданами, проживающими в жилых домах всех типов благоустройства: Теплоснабжение – установление тарифа с приростом до 4%, норматив потребления – 0,0303 Гкал/кв. м; Электроснабжение – установление тарифа с приростом до 3,1% для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, норматив потребления – 140 кВт.ч на 1 чел. в месяц; Газоснабжение – увеличение на 3,9% (прогноз социально-экономического развития Российской Федерации, одобренный Правительством Российской Федерации), норматив потребления – 12,58 куб. м на 1 чел. в месяц (природный газ). Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, – 88 чел. Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования – 1,7%.
Предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, процентов на первое полугодие 2017 года на второе полугодие 2017 года Зудиловский сельсовет 0 5,2
вопрос вывоз мусора кто устанавливает тариф?
не верьте кому попало, особенно всяким форумам и статьям на слово. Они за свои слова НЕ несут ответственности --------------------- А Карлин за свои слова отвечает?
16:46 Вообще-то да, вплоть до уголовной, если есть состав преступления. Любой госслужащий несет ответственность за свои поступки.
Ладно, я так понимаю, что никто не осилил задачку, даю ссылку, почитайте, если нужна помощь, готов, но ответственности за свои слова не несу, я не служащий. http://www.altaitarif22.ru/actualno/?ELEMENT_ID=4628
Двоечка разумная, а что толку - бабульки из подъезда обивают и двери УК, прокуратуры и приемной губернатора. Вот только эффекта от их действий ноль. Двум через полгода пересчитали 300 руб. А что, на твой взгляд, Карлин должен? Ленточки разрезать?
вопрос вывоз мусора кто устанавливает тариф? ------------------------------------------------------------------- Новоалтайское коммунальное хозяйство , ул.Ударника 1а
16:57 Что тут сказать, надо в начале понять причину и следствие, а потом принимать правильное решение. Выше я привел решение Губернатора. там практически нет цифры 3,2, обратите внимание. Есть список муниципалитетов, где цифра больше - пример Косихинский, т.е. депутаты документом "Решение Косихинского сельского Совета депутатов Косихинского района Алтайского края от 24.10.2016 № 19" установили предельный индекс 35%. Причем Глава района и депутаты и района и с/совета избираются одни и те же. Вот и ответ кто виноват. Жители "заслужили" эти цифры. Тема вторая - далеко не все тарифы регулируются на уровне страны и региона, например вывоз ТБО (теперь ТКО). И третье, если тариф будет долго существенно ниже среднего и исполнитель услуги будет убыточен, то кто будет покрывать убытки? А главное - надо знать, на сайте вашей УК есть все ссылки действующие документы.