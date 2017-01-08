Фото Barnaul22
Авария произошла в Барнауле днем 8 января на проспекте Космонавтов 40, об этом сообщили очевидцы в паблик Barnaul22.
"Гранта ехала по крайнему правому ряду, а тягач решил по обочине протиснуться но не рассчитал габариты тягача и стал виновником ДТП", — пишет один из очевидцев аварии в соцсети.
Комментарии
На фотке троллейбусная конташка. На Космонавтов, 40 ее нет.
Комментарий не соответствует повреждениям и обстановке скорее всего надо так :Водил на Гранте встал на поворот на ул. 40-лет Октября слишком близко к правой стороне или по диагонали, в результате чего получив в зад от грузовика еще и выешал на встречку, где столкнулся с автобусом.