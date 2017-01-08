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Правительство Алтайского края — это структура, которая объединяет несколько отраслевых органов власти. Были созданы Государственная инспекция Алтайского края, Главное управление строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края, Главное управление экологии и природных ресурсов Алтайского края, Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите, Главное управление юстиции Алтайского края и другие.
"Сегодня мы можем говорить том, что у нас новый парламент, новый высший орган исполнительной власти, новая форма работы", — заявил зампредседателя и руководитель администрации губернатора и правительства Виталий Снесарь.
Он также отметил, что все члены Правительства Алтайского края будут нести коллегиальную ответственность за управленческие процессы в крае. Такая схема принятия управленческих решений не нова, она действует уже восемь лет в главных управлениях Алтайского края.
Министр будет отвечать за собственные решения в рамках деятельности министерства, а также за те, что приняты совместно с членами Правительства. "Это то, чего нам порой недостает при решении проблем межотраслевого характера", — добавил Снесарь.
Работа по созданию Правительства в крае началась еще в 2015 году. Была создана рабочая группа, в которую вошли сотрудники администрации края и представители всех фракций АКЗС. Председателем правительства является губернатор Александр Карлин. У него восемь заместителей, которые курируют работу 10 министерств и 12 управлений.
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Комментарии
Республика ШКИД
А до февраля они в отпуске, хотя "работают" с 1 января.
Интересно, а за январь зарплату получат?
А вы друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь....
16:19, что за вопрос? Разумеется получат. У этого правительства работодатель очень щедрый. Платит много даже за плохую работу.
Та дайте людЯм поработать , може чего и получится. Им же до глубокой старости плавать. Не позавидуешь. Опять же у ручья сидят и пить хочется. Да и деток с подружками напоить. Нервное дело, да ещё всякие грамотеи за словом в карман не лезут. Да у этих карасей на этой же вулице щука плавает , уж сколько мальков ветнадзоровских да вице судаков сожрала. Не нафиг , всех червяков не скушаешь. А сохранить страхом , потом заработанное хочется. Вот за ФСИН взялись. А вдруг за ещё кого-нибудь из городских ручейков возьмутся? Не , им не позавидуешь.