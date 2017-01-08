Минэкономразвития региона заявило, что в 2016 году инфляция в крае составила 5,8%. Этот показатель является самым низким с 2012 года.
По сравнению с ноябрем прошлого года цены на продовольственные товары в декабре выросли на 0,1%. Если сравнивать цены с другими регионами Сибири, то это минимальное значение.
В ноябре 2016 года в алтайских магазинах упали цены на молоко, сметану, кондитерские изделия, лук, бананы и орехи и другие продукты. В декабре 2016-го снизились цены на апельсины и лимоны, а также шоколад. Но на 1,4-2,2% выросла цена на говядину, сливочное масло, вареную колбасу.
Цены на непродовольственные товары в свою очередь выросли в прошлом году на 7,4%, но это все равно ниже показателей 2015 года.
Непродовольственные товары региона подорожали в 1,9 раза меньше, чем в 2015 году. Рост стоимости услуг в Алтайском крае был ниже прошлогоднего в 1,7 раза.
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