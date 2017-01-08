Названы книги, которые стали самыми продаваемыми в 2016 году. Рейтинг составлен сервисом Pro-books, автоматизированно обрабатывающим данные 11 крупнейших книжных магазинов.
Какие книги стали самыми продаваемыми в 2016 году?
Г. Д. Робертс. "Шантарам" в 2 тт. — "Азбука-Аттикус", 2015
Д. Мойес. "До встречи с тобой". — "Азбука-Аттикус", 2016
Г. Д. Робертс. "Тень горы". — "Азбука", 2016
Г. Яхина. "Зулейха открывает глаза". — "АСТ", 2015
Д. Мойес. "После тебя". — "Иностранка", 2015
Л. Улицкая. "Лестница Якова". — "АСТ", 2015
Х. Ли. "Убить пересмешника". — "АСТ", 2016
Г. Д. Робертс. "Тень горы". — "Азбука", 2016
Г. Д. Робертс. "Шантарам". — "Азбука-Аттикус", 2015
Б. Акунин. "Вдовий плат". — "АСТ", 2016
Топ-2015
Д. Тартт. "Щегол". — "АСТ", 2014
Б. Акунин. "Бох и Шельма". — "АСТ", 2015
Захар Прилепин. "Обитель". — "АСТ", 2014
Г. Д. Робертс. "Шантарам" в 2 тт. — "Азбука-Аттикус", 2015
С. Лукьяненко. "Шестой дозор". — "АСТ", 2015
Д. Мойес. "До встречи с тобой". — "Азбука-Аттикус", 2016
Э. Л. Джеймс. "На пятьдесят оттенков темнее". — "Эксмо", 2015
Х. Ли. "Убить пересмешника". — "АСТ", 2016
Д. Рубина. "Русская Канарейка. Блудный сын". — "Эксмо", 2014
Т. Устинова. "Чудны дела твои, Господи!". — "Эксмо", 2015
Комментарии
Если все эти книги такие как "Лестница Якова" Улицкой, то читать их не стоит...