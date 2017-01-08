В Турции арестованы пять человек по делу об убийстве посла РФ в Турции Андрея Карлова. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на правоохранительные органы.
У силовиков есть данные, что четверо арестованных являются сослуживцами убийцы посла Мевлюта Мерта Алтынташа по группе быстрого реагирования МВД. Им предъявлено обвинение в принадлежности к террористической организации.
Пятый подозреваемый — представитель оппозиционной организации FETO. Якобы именно он проводил подрывную работу среди курсантов полицейской школе в Измире. Напомним, убийство Андрея Карлова произошло 19 декабря в Анкаре. Преступление совершил бывший полицейский, 22-летний Мевлют Мерт Алтынташ.
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