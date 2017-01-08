В краевой столице перекроют для движения транспорта улицу Червонная до проспекта Ленина, сообщает администрация Барнаула. Это связано с тем, что на Червонной будут проводить работы по строительству и подключению сетей водопровода и канализации к зданию строящегося общежития Алтайского государственного университета по адресу: улица Червонная, 5.
Водителей просят быть внимательнее при проезде этого участка и заранее выбирать маршрут объезда.
Как сообщает комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города, улица будет перекрыта до 29 января в 20:00.
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