В краевой столице планируют снизить загруженность с дорог, где наиболее интенсивное движение и снизить аварийность. Уже в 2025 году Барнаульцы могут забыть, что такое пробки на дорогах.
Для того, чтобы мечты стали явью, уже в 2017 году начнется большая работа, которая продолжится и в 2018-ом. За два года в краевой столице должны провести ремонтные работы на 35-ти улицах города и на пяти дорогах краевого или межмуниципального значения.
Кроме того в планах есть и строительство восьми участков улиц и дорог. Также в Барнауле увеличат количество светофоров и барьерных ограждений. Дополнительно будут установлены "лежачие полицейские", а для фиксации правонарушений на улицах города появятся комплексы фото-видеофиксации.
На развитие транспортной системы Барнаульской агломерации из федерального бюджета планируется направить 637,5 миллионов рублей. Общая протяженность Барнаульской агломерации составляет почти тысячу километров. В нее входят региональные и межмуниципальные дороги.
В 2017 году в Барнауле будет отремонтировано несколько десятков объектов.
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