Трагедия произошла в Казахстане в в городе Шымкент. Из-за взрыва в двухэтажном частном доме погиб человек.
После взрыва здание обвалилось. Площадь обрушения составила 64 квадратных метра. На месте ЧП работают спасатели, известно, что под руинами дома могут быть люди. Уже госпитализированы трое человек, среди них и годовалый малыш.
В 04:25 первым нашли и вытащили из-под завала ребенка 2015 года рождения, в 04:28 был найден и извлечен из-под завала отец ребенка, через четыре минуты извлекли мертвое тело матери.
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