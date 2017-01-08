Снежный городок в краевой столице демонтируют уже в конце следующей недели. Об этом сообщает администрация края. Движение для всех видов транспорта будет восстановлено на участке Социалистического от Молодежной до Димитрова 12 января. Напомним, движение на этом участке перекрыли 5 декабря 2016 года.
На площади Сахарова были установлены снежные и ледовые фигуры, аттракционы, каток, главная елка города. На создание городка потратили более 600 кубометров льда.
Комментарии
Маскарад окончен, Яркий свет погас. Музыка стихла, Ни тени прикрас. Друзья все рядом, Но ты один Праздники прошли, Нас догнали будни (с) Калинов Мост
Долго еще бюждет на замки из песка тратить будем?
ну надо еще запретить фейерверки и елки. пусть люди тратят деньги на действительн нужные вещи)))