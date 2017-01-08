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С 30 декабря жители села Верх-Слюдянки Усть-Калманского района не могут выехать из села, сообщает телеканал "Катунь 24". Дело в том, что дорога, которая соединяет населённый пункт с "большой землей, полностью заметена снегом. В единственный в Верх-Слюдянке магазин, не завозят продукты. На прилавке не осталось хлеба. Заканчиваются запасы других товаров. Жители говорят, что им просто страшно: случись что, они не смогут даже выехать в больницу.
Как сообщает К24, техники ДСУ не хватает. Та техника, которая есть в наличии, просто не справляется с огромными объёмами работ.
Сотрудники местного строительного управления от комментариев пока воздерживаются.
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