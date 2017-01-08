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Новости

Осужденный Ильдар Дадин прибыл в колонию в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Осужденный за нарушение правил проведения митингов Ильдар Дадин прибыл в ИК-5 Алтайского края вечером 7 января

Фото: rus2web.ru

О местонахождении осужденного за нарушение правил проведения митингов не было известно с начала декабря. О том, что Ильдар Дадин прибыл в ИК-5 Алтайского края рассказала жена осужденного, сообщает РБК. По словам женщины Эльдар чувствует себя "нормально".

"Мы примерно представляли, что он туда поедет. Мы нашли адвоката, который готов поехать в Алтайский край", — рассказала РБК жена Дадина Анастасия Зотова. Зотова также отметила, что после того, как Дадин "напишет заявление на свидание", она сама отправится к нему, правда нужно понять, когда это будет.

5 января, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что Дадин прибудет в новую колонию 9–10 января. По нормативным актам новое место отбывания наказания Дадина не должно было быть указанным до тех пор, пока осужденный не прибудет на место.В начале декабря 2016 года стало известно о том, что Дадин был этапирован в "неизвестном направлении"

Эльдар Дадин – первый в России осужденный по недавно принятой в УК статье за "неоднократное нарушение установленного порядка организации или проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования".


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Комментарии

8.01.2017 19:43
Сумрачный гений

Из очередного "умственного бедолаги" СМИ героя лепят... Грустно всё это, и то что он делал, и где сейчас находится, и тот шабаш что творится в СМИ.

ЗЫ "Пусськи" своё отсидели и этот отсидит. Время всё расставит по местам. Всём терпения и ума.

0  0
8.01.2017 19:44
Сумрачный гений

Из очередного "умственного бедолаги" СМИ героя лепят... Грустно всё это, и то что он делал, и где сейчас находится, и тот шабаш что творится в СМИ.

ЗЫ "Пусськи" своё отсидели и этот отсидит. Время всё расставит по местам. Всем терпения и ума.

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