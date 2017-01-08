Правоохранительные органы проводят проверку по факту смерти пятилетнего ребенка. Мальчик получил травму при катании с горки и скончался спустя два дня, сообщают РИА новости.
Следствие предварительно установило, что ребенок из города Давлеканово катался на горке 3 января 2017 года и ударился головой.
"Мать мальчика утверждает, что медицинским персоналом больницы города Давлеканово была недооценена тяжесть состояния ее сына. Впоследствии ребенка перевезли в республиканскую больницу в город Уфу, однако, несмотря на оказанную там медицинскую помощь, ребенок скончался", — сообщила РИА новости старший помощник руководителя регионального СК РФ Светлана Абрамова.
Следователи начали проверку по данному факту. Они установят все обстоятельства трагедии, которые повлекли гибель ребенка, причину смерти, а также лица или лиц, возможно причастных к наступлению тяжких последствий.
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