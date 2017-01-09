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Вспомнить все: как прошли новогодние каникулы в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Вспоминаем самые важные и яркие события за минувшие выходные

Для тех, кто все пропустил или провел выходные "как в тумане",  ИА "Амител" публикует наиболее важные и интересные события за время новогодних каникул.  

Волшебство перед Новым годом

31 января днем мы все дружно резали салаты и готовились к встрече нового, 2017 года. А вечером почти половина города отправилась смотреть

светомузыкальное представление, которое проходило впервые в столице Алтайского края. Насчет половины, может быть, и преувеличение, но 10 000 человек, по оценкам организаторов, на представление пришли. Было красиво и масштабно. Детям очень понравилось вместе с Дедом Морозом размахивать "волшебной палочкой" и вызывать яркий фейерверк. Дальше тему продолжил президент России Владимир Путин, который в своем традиционном новогоднем поздравлении за несколько секунд до боя курантов сообщил жителям страны, что каждый из них "немного волшебник".

Правительство у руля

Также почти по волшебству утром 1 января 2017 года в Алтайском крае заработало правительство, которое сменило администрацию. Как уже сообщало ИА "Амител" , правительство – это структура, которая объединяет ряд отраслевых органов власти. Председатель правительства – губернатор Александр Карлин. У него восемь заместителей, которые курируют работу 10 министерств и 12 управлений.

Читайте также: Александр Карлин рассказал, как будет работать краевое правительство

Детское пособие подросло

С 1 января в Алтайском крае на 164 рубля выросло детское пособие. Таким образом, сумма ежемесячной выплаты при рождении третьего и последующих детей составляет 9011 рублей. Отметим, индексация проводится каждый год.

В снежном плену

Первые дни нового года Алтайский край прожил в режиме шторма. В результате многие вынуждены были пересмотреть планы съездить в гости или отправиться на отдых. И это было мудрое решение: безопасность превыше всего.

Впрочем, до самых последних дней новогодних каникул по некоторым дорогам Алтайского края было проблематично ездить. То же самое касалось и улиц населенных пунктов. Особенно жаловались на нечищеные дороги и тротуары жители Бийска и  Барнаула. Барнаульцы даже составили список улиц, пробираться по которым особенно трудно. Так, одними из самых проблемных названы улицы Ломоносова, 6-я Нагорная, Гвардейская, Телефонная, С-Западная, Георгия Исакова и другие. В список попали даже центральные улицы: Молодежная, Короленко, проспект Социалистический.

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А жители некоторых населенных пунктов Алтайского края вообще оказались в снежном плену. Например, полностью заметена дорога в село Верх-Слюдянка Усть-Калманского района. В магазины не завозят продукты, а жители боятся, что в случае болезни им не получить медицинскую помощь.

Трагедия в Косихинском районе

Непогода и человеческий фактор стали причинами страшной аварии в Алтайском крае, которая произошла вечером 4 января на 235-м километре  автодороги Р-256 "Чуйский тракт" в районе поселка Украинский Косихинского района. В ДТП попали сразу четыре транспортных средства, в том числе два пассажирских автобуса. Жертвами стали три человека. 29 получили повреждения, 15 человек в больнице.

Читайте также: Два автобуса столкнулись на Чуйском тракте на Алтае, есть жертвы

Министр здравоохранения Вероника Скворцова поручила главному анестезиологу-реаниматологу Минздрава России, профессору Игорю Молчанову оказывать помощь алтайским врачам в лечении пострадавших.  Следственное управление возбудило уголовное дело по факту оказания автоперевозчиками услуг, не отвечающих требованиям безопасности. А губернатор Алтайского края Александр Карлин потребовал организовать внеплановую проверку автоперевозчиков.

Без жертв, но все равно неприятно

Глыба подтаявшего снега в Барнауле рухнула на автомобиль, припаркованный возле здания по улице Титова, 1. Пострадал только автомобиль и, видимо, кошелек автовладельца. По словам очевидцев, у машины вылетели лобовое и боковые стекла, а также много вмятин. Amic.ru напоминает, куда нужно обращаться и что делать, если подобная ситуация произошла с вами: об этом читайте тут. Но также мы напоминаем: не стоит парковать автомобили близко к зданиям.

Фото: Федор Пегусов

Коммунальная авария

Коммунальные аварии продолжают сотрясать Барнаул. В последний день новогодних каникул произошла авария на трубопроводе на улице Новосибирской, 15. В результате без воды остались 120 домов частного сектора и наркологический диспансер. Рабочие бригады водоканала незамедлительно приступили  к работе.

Грачи прилетели

В новогодние каникулы жители Алтайского края обсуждали неожиданно ранний прилет грачей. Вестники весны были замечены в Павловске. Один из жителей выложил фото в группе Barnaul 22 "ВКонтакте". В комментариях некоторые читатели утверждали, что старые грачи порой и вовсе не улетают на зимовку. Другие же предположили, что автор поста заснял ворон, а не грачей.

Фото: vk.com/barneos22

Рождество и народные гуляния

Также жители Алтайского края отмечали Рождество, путешествовали, катались на коньках и лыжах и щедро делились своими достижениями в социальных сетях.   

Читайте также в сюжете: Новый год – 2017

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Комментарии

9.01.2017 07:24
- гость -

Про это 3д шоу, вы хоть опрос сделайте... пока только отзывы такие слышу: "чтобы я еще раз 31 декабря вот так впустую потратил свое время на какую-то фигню"... может довольными и остались 100 человек в первых рядах, остальные 9900 ничего толком не увидели и замерзшие и с испорченным настроением проклинали организаторов этого 3д шоу.

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9.01.2017 07:31
223

Про 3д-шоу на Дроме раскрыли распил бюджетного бабла. Формально всё чики-пуки.

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9.01.2017 08:14
- гость -

организаторов этого 3д отпорицать публично и выселить из города

0  0
9.01.2017 09:00
как-то так..

"...Председатель правительства – губернатор Александр Карлин. У него восемь заместителей, которые курируют работу 10 министерств и 12 управлений." А не "медным ли тазиком" всё это накрылось? - http://gosrf.ru/news/comment/item/15469/

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9.01.2017 09:09
дэд марос

плюсану первым трём гостям. это было нечто ужасное. в очередной раз убедился в полнейшей некомпетентности городских властей.

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9.01.2017 09:30
Берти Вустер

какое шоу можно было ждать от организаторов с колхозным менталитетом? живущим по принципу - и так сойдет.

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