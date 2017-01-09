Фото: amsrus.ru
Утром в понедельник, 9 января, на улицах Барнаула образовались семибалльные заторы. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".
Наиболее сложная обстановка наблюдается на Павловском тракте: автомобили практически стоят от перекрестка с улицей Малахова до пересечения с проспектом Строителей. Также пробки есть на перекрестках проспект Космонавтов – улица Попова и улиц Малахова – Власихинская. Кроме этого, автомобили стоят на улице Советской Армии и улице Матросова вплоть до пересечения с Меланжевой. На всех вышеперечисленных участках скорость движения не превышает 5-10 км/ч.
Обстановка на дороге осложняется ДТП на проспекте Строителей и дорожными работами на улице Советской Армии.
Комментарии
да это мелочь. только павлик стоит, но это нормально.
сегодня столько затупков на дорогах... такое чувство, что народ только вчера бухать закончил, а сегодня за руль сели все. плюсом еще не убранные дороги свою лепту вносят...