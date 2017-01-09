Фото: news.vse42.ru
Американский президент Барак Обама в интервью ABC прокомментировал доклад разведки США о "российском вмешательстве" в выборы президента, пишет РИА Новости.
Обама охарактеризовал доклад как "очень ясный" и заявил, что русские пытались вмешаться в выборный процесс с помощью проводимых кибервзломов. "Также у них были явные предпочтения с точки зрения итогов (выборов – ред.)", — цитирует агентство главу государства.
Он подчеркнул, что и он, и американская разведка уверены в правильности выводов, а также что полностью поддерживает доклад, поскольку видел ряд лежащих в основе источников и информацию.
На вопрос журналиста о том, недооценил ли американский президент Владимира Путина, Обама ответил отрицательно. При этом он отметил, что недооценил то, "в какой мере в новом информационном веке дезинформация и кибервзломы могут повлиять на наше открытое общество, нашу открытую систему".
Также Обама выразил мнение, что аналогичное вмешательство может произойти в ходе выборов в странах-членах НАТО. "Поэтому в дополнение к докладу, который дает оценку произошедшему, мы также убедились в том, что Департамент внутренней безопасности и разведка работают с разными ребятами, которые управляют нашими выборами", — приводит его слова агентство. В то же время Обама не исключил, что в будущем другие страны также попытаются повлиять на избирательные кампании США, и это должно волновать как республиканцев, так и демократов.
Ранее разведслужбы Соединенных Штатов обнародовали доклад о вмешательстве РФ в президентские выборы в США. В докладе сказано, что Москва якобы пыталась добиться победы Дональда Трампа, но убедительных доказательств этого не приводится. В частности, в качестве доказательств представлены фрагменты репортажей телеканалов РФ и данные из социальных сетей. Агентство подчеркивает, что спецслужбы при этом признают, что "российское вмешательство" никак не повлияло на результаты голосования.
Власти России отрицают данные обвинения. Глава государства Владимир Путин подчеркивал, что в опубликованной информации нет ничего в интересах РФ, а истерику нагнетают в целях отвлечения внимания от содержания данных.
Комментарии
Мало того ,согласился , так и товарища нашего этого ,как его,Трампа уговорил :
"Избранный президент США Дональд Трамп согласился с выводами американских спецслужб о том, что хакерские атаки во время избирательной кампании были организованы Россией, заявил его помощник Райнс Прибус - будущий глава администрации президента. Ранее Трамп неоднократно выражал сомнения в этом, например, объясняя утечки с серверов Демократической партии грубой небрежностью самих функционеров. Прибус в воскресенье дал интервью каналу Fox News, в котором заявил: "Трамп не отрицает, что организации из России стояли за этой хакерской кампанией". Прибус добавил, что миллиардер "вполне может принять меры против России", несмотря на предыдущие заявления о том, что он намерен улучшить отношения. (с)
* местным "трампоскакунам" пора осаживать , чтоб не попасть впросак. Или впроссак ?
CALIBR зарегистрированный 9 января 2017 г. 08:48
Чудо в перьях, ты уже зауважал Трампа или по-прежнему считаешь его клоуном и скандалом ходячим?
А тем временем: НЬЮ-ЙОРК, 8 января. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Избранный президент США Дональд Трамп после инаугурации и консультаций с разведкой примет решение о том, следует ли новой администрации предпринимать какие-либо меры в отношении РФ в связи с приписываемыми ей кибератаками. Об этом заявила ближайшая помощница республиканца Келлиэнн Конуэй в интервью телекомпании NBC. "Избранному президенту, инаугурация которого состоится примерно через две недели, придется принять решение на этот счет вместе с его командой по безопасности и разведке", - отметила она, отвечая на соответствующий вопрос.
Бося,уши подвяжи и перо из "чуда" выдерни - заметен. * клоун должен быть безусловно талантливым человеком , иначе он не клоун - над его репризами никто смеяться не будет,как и над тобой,пересмешником.
Снежок никак не может успокоиться) иди, пока ветер в спину)
поинтересовался докладом... это просто бред, предназначенный для очень невзыскательной публики. доказательств - ноль. одни декларации: мы считаем, мы уверены... арестованный в 1935 году агент НКВД... пародия Симоньян... и это, б.., доклад американской разведки???? русские СМИ типа топили за Трампа... ну и чо? нам больная бабка может не нравится, что с того? русские своё мнение о Клинтонихе заявляли через СМИ, чем нанесли ей урон... и чё дальше? у русских СМИ не может быть своего мнения? если так подходить, то США просто капец как вмешались в украинские события: помните замгоссекретаря Нуланд с печеньками на Майдане? представляю истерику, если бы допустим Захарова раздавала бургеры на Оккупай-Уоллстрит)))
Создаётся впечатление что последние три года г-н Обама только и занимался тем, что доказывал всем, и в первую очередь самому себе, что он круче Путина. Причём нормальные люди доказывают своё превосходство делами, а закомплексованные - попытками принизить оппонента.Не помню ни одного заявления Путина что он круче Обамы, а Россия круче США. А вот негритянский мальчик постоянно рассказывает как он опустил Путина лично и Россию в общем.Правда в этом контексте не совсем понятно как страна лапотных алкашей с разорванной в клочья экономикой смогла выбрать выгодного себе президента США. Ну да где Обама и где логика.
А суть-то в чём?Была вскрыта и обнародована переписка кандидата в президенты Клинтон,где она выражает свои мысли и обозначает свою позицию.Это очень погано,когда читаешь мысли политика,изложенные им самим?
Это очень погано,когда читаешь мысли политика,изложенные им самим? +++++++++++++ Также погано,как читать чужие письма украдкой через плечо или подсматривать в замочную скважину. * не согласны ?
9-21 в стране лапотных алкашей, как в вашем посту написано , на минуту - самое большое количество миллиардеров, которые могли очень много делов наделать
если бы мне такой доклад положили - по увольнял бы всех нафиг. обама еще раз подтвердил что по своей сути он мелкий клерк, как и меркель.
когда ВикиЛикс опубликовала украденные у АНБ документы, мир не обломался от этого факта, а с интересом их читал.
когда у панамского агенства Моссак украли документы про офф-шоры, то местная вшивота очень радовалась) и совсем не вспоминала о "моральных" аспектах)
ваша двойная мораль давно известна...
9.01.2017 09:25 Anarchy
Откуда информация? Музыкой навеяло?
Это делают все политики во всех странах.Главное реакция публики.Вот вы,например,обиделись,если бы вас назвали альфа-самцом?)
Навеяло, но не музыкой, а Форбсом
Расслабьтесь, амеры, и получайте удовольствие. У нас он тоже влияет на выборы. Выгнать не можем. Но мы же терпим и вы будьте мужиками.