Понедельник, 9 Январь, 13:31

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Как планируете провести новогодние каникулы в Барнауле?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 60,66
€ 63,81
Brent
$ 53
-5°
Обь
58см +2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый год – 2017 Законы - 2017Играй вместе с Amic.ru
Новости

Годовалый ребенок в Москве погиб после падения на него телевизора

, ИА "Амител"
Несмотря на помощь медиков, девочка скончалась на месте ЧП

Фото: expert.ru

Годовалая девочка погибла после того, как на нее упал телевизор в квартире на юго-востоке Москвы, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГСУ СКР по Москве.

Подчеркивается, что инцидент произошел в воскресенье, 8 января, во время уборки квартиры, которая расположена в одном из жилых домов на улице Недорубова в российской столице. Девочка скончалась от полученных травм на месте происшествия, несмотря на оказанную прибывшими медиками помощь.

По данному факту идет доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Life добавляет, что, по версии следователей, ребенок мог расшатать телевизор, после чего он свалился на него. Предварительно установлено, что в квартире в момент ЧП находилась мать погибшей девочки и еще один ребенок двух с половиной лет.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< январь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
13:23
Когда начнется Великий пост в 2017 году? 0
13:16
Ребенок застрял ногой в бассейне аквапарка в Новосибирске 2
13:06
Колея и сугробы по колено: барнаульцы жалуются на нечищеные дворы. Фото 10
12:52
Двух жителей Алтая забили до смерти молотком и поленом 2
12:40
Регистрируем недвижимость по-новому: что поменяется и будет ли это полезно? 0
12:37
СМИ сообщили о планах России сократить экспорт нефти в Белоруссию 8
12:26
Данные о новых жертвах "Боярышника" опровергли в Иркутске 0
12:14
Пожар в жилом доме в Барнауле тушили почти час 0
12:09
Участница гонок на Gelandewagen опубликовала селфи на фоне экипажа ДПС 14
11:50
Число жертв отравления "Боярышником" в Иркутске возросло до 78 человек 3
11:33
Apple урезала зарплату главе корпорации из-за плохих финансовых показателей 3
11:24
Фура перевернулась на трассе Барнаул – Бийск в результате ДТП. Фото 3
11:16
Когда в 2017 году будут отмечать Пасху? 5
11:07
Новые штрафы за неуплату налогов ввели в России 4
10:58
Естественная ротация: мэрия Барнаула пережила ряд кадровых перестановок 3
10:31
В каких местах хотят запретить курить и кому не будут продавать табак? 33
10:24
Журналист Вадим Речкалов умер в возрасте 52 лет 3
10:14
Барнаульский "Университет" успешно завершил первый круг чемпионата 0
10:07
Глава Пентагона назвал "нулевым" вклад России в борьбу с ИГИЛ 38
09:53
Израильский дипломат назвал главу британского МИД идиотом. Видео 2
09:38
Полиция изъяла 2,5 кило марихуаны у двух жителей Алтайского края 1
09:22
Годовалый ребенок в Москве погиб после падения на него телевизора 0
09:19
Жилой дом под Барнаулом тушили более 20 пожарных 0
09:12
Зимняя зерновая конференция пройдет в Алтайском крае 1-3 марта 0
08:58
Главы администраций сменились в трех районах Барнаула 39
08:37
Обама считает, что дал верную оценку Путину 87
08:18
Рабочая неделя барнаульцев началась 9 января с семибалльных пробок 4
08:09
Артист с большой буквы: Георгий Обухов о сцене и драмтеатре Алтая 0
07:34
Движение по улице Червонной в Барнауле перекроют на две недели. Схема 0
07:06
Трехкомнатную квартиру в Барнауле продают за 12 миллионов рублей. Фото 33
06:44
Вспомнить все: как прошли новогодние каникулы в Алтайском крае 8
06:26
Первая рабочая неделя 2017 года в Алтайском крае начнется со снегопада 0
06:01
Ночную парковку запретили сразу на нескольких улицах Барнаула 9
05:18
Что делать в первый рабочий день, чтобы быстро привыкнуть к работе? 0
22:11
По делу об убийстве посла‍ РФ Андрея Карлова арестованы пять человек 0
21:34
Дорожные пробки в Барнауле уйдут в прошлое уже в 2025 году? 13
20:19
Новый год прошел: снежный городок на площади Сахарова демонтируют 12 января 5
19:16
Осужденный Ильдар Дадин прибыл в колонию в Алтайском крае 50
19:11
Пятилетний мальчик умер после катания на горке 0
18:48
Дороги больше нет: жители Алтайского села отрезаны от мира из-за снега 8
18:17
Человек погиб в результате обрушения дома в Казахстане 0
17:49
В Алтайском крае выросло детское пособие на 164 рубля 5
17:29
В Барнауле перекроют для движения транспорта одну из улиц 0
17:11
А вы читали эти книги? Самые продаваемые произведения 2016 года 4
16:43
Как оплатить Государственную пошлину со скидкой? 0
16:21
Сохранить тенденцию: в 2016 году в крае зафиксирован низкий прирост цен 3
16:07
Как Барнаульцы провели январские выходные. Фото и видео подборка 1
15:42
Правительство Алтайского края проведет первое заседание уже в феврале 6
15:21
Не поделили дорогу: в Барнауле тягач столкнулся с легковушкой 2
15:07
Дорогое мое ЖКХ: в России изменят систему установки коммунальных тарифов 31
14:52
К чему готовиться, или Что изменится на рынке недвижимости в 2017 году 0
14:39
Календарь праздничных и выходных дней в 2017 году. Инфографика 3
14:11
Все будет хорошо: как настроиться на работу после длинных праздников? 1
13:57
Бог парковки: житель Барнаула поставил машину на кучу снега 6
13:39
Несколько простых и легких закусок, которые придутся кстати 0
13:16
Высшая мера: подозреваемому в стрельбе во Флориде грозит смертная казнь 1
12:53
Нелегальные "фунфырики": на Алтае пресекли торговлю "Боярышником" на дому 16
12:21
Собор Пресвятой Богородицы: что за праздник и почему мы его отмечаем? 0
11:53
Авария на водопроводе в Барнауле: без воды остались 120 домов 5
11:41
Легендарный музыкант: кто такой Дэвид Боуи и чем он знаменит? 5
11:21
Снега будет много: в Алтайском крае ожидаются метели и потепление 12
10:56
Куда пойти работать: у кого вырастут зарплаты в 2017 году? 5
10:42
Сделайте организму подарок, или Основные правила разгрузочных дней 1
10:17
Чугун, литье, архитектура земли: как будет выглядеть набережная Барнаула? 6
09:54
Фильм "Викинг" установил рекорд в российском прокате по кассовым сборам 17
09:38
Где в Барнауле покататься на коньках и лыжах? Инфографика 8
09:19
Бузова, Шейк, Волочкова и другие: как встречали Новый год знаменитости? 7
08:52
Пенсионная система: что ждет россиян в 2017 году? 19
08:33
Мы пробирались как могли: где в Барнауле не чистят дороги? 76
08:02
Как быстро избавиться от лишнего веса, который набрали за Новый год? 0
07:46
Я понятия не имею, какой у меня IQ: лучшие фразы гения Стивена Хокинга 0
06:44
Король: лучшие фотографии неподражаемого Элвиса Пресли 2
21:31
60 человек в Москве пострадали из-за переохлаждения 8
20:20
10 человек погибли в Польше из-за внезапных сильных морозов 0
19:12
70 человек эвакуировали из московской гостиницы после сообщения о бомбе 0
18:17
Савченко готовится обнародовать списки пропавших без вести в Донбассе 2
17:57
Владимир Путин порекомендовал банку РФ снизить ставки по кредитам 24
17:35
Следы динозавров возрастом более 145 млн лет обнаружили на юго-западе Китая 1
16:57
Тайный телефонный разговор о захвате власти в Украине появился в сети 9
16:10
Кассовые сборы картины "Викинг" превысили 1 млрд рублей 12
15:18
Как Владимир Путин поздравил россиян с Рождеством и что пообещал? 16
14:52
Приложение LinkedIn больше не доступно российским пользователям App Store 2
14:10
Хиллари Клинтон возможно поборется за кресло мэра Нью-Йорка 9
13:18
Можно ли работать и ходить в баню на Рождество? 2
13:09
Разведка США рассказала о "вмешательстве России" в выборы США 16
12:42
Две фуры столкнулись на Каменской трассе в Алтайском крае 1
12:12
Барак Обама выступил против доверия республиканцев Владимиру Путину 56
11:40
Торжественно и таинственно: смотрим, как барнаульцы встретили Рождество
Как барнаульцы отметили один из главных православных праздников?
11:20
Что нового будет в дизайне операционной системы Windows 10? 22
11:15
Строим по-умному: прокачай мозги с новой игрой на Amic.ru 0
10:55
Как предотвратить отравление угарным газом? 0
10:15
Каким ты был: фотоистория о том, как изменился Барнаул 8
09:51
ООН будет бороться с сексуальной эксплуатацией со стороны миротворцев 10
09:14
Мишель Обама рассказала, что такое быть первой леди 5
08:52
Когда мы выходим на работу после январских каникул? 6
08:15
Человек с удостоверением военного устроил стрельбу в аэропорту Флориды 0
07:50
Победу Дональда Трампа на выборах утвердил Конгресс США 11
07:09
Второй дом: что хранят с в своих гримерках артисты театра драмы? 1
06:40
Как празднуют Рождество православные христиане? 14
06:06
Предпоследний день новогодних каникул в Алтайском крае будет прохладным 0

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.