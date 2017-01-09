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Годовалая девочка погибла после того, как на нее упал телевизор в квартире на юго-востоке Москвы, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГСУ СКР по Москве.
Подчеркивается, что инцидент произошел в воскресенье, 8 января, во время уборки квартиры, которая расположена в одном из жилых домов на улице Недорубова в российской столице. Девочка скончалась от полученных травм на месте происшествия, несмотря на оказанную прибывшими медиками помощь.
По данному факту идет доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
Life добавляет, что, по версии следователей, ребенок мог расшатать телевизор, после чего он свалился на него. Предварительно установлено, что в квартире в момент ЧП находилась мать погибшей девочки и еще один ребенок двух с половиной лет.
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