Фото: baltnews.lv
Полиция изъяла у двух жителей станции Озерки в Тальменском районе Алтайского края около 2,5 кило марихуаны, сообщили в ГУ МВД по региону.
Более 1,3 килограмма наркотического вещества было выявлено у местного жителя 1984 года рождения. На следующий день в бане у другого местного жителя 1977 года рождения правоохранители обнаружили еще 1,1 килограмма марихуаны.
По данным фактам возбуждены уголовные дела. Задержанным грозит наказание вплоть до десяти лет лишения свободы.
Комментарии
да уж встряпались ребятки, за дичку десяточку прилепят без сомнения