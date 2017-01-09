Фото: aljazeera.com
Израильский дипломат Шаи Масот во время разговора с британской чиновницей назвал главу МИД королевства Бориса Джонсона идиотом. Данную сцену снял репортер телеканала Al Jazeera на скрытую камеру, пишет РИА Новости.
Отмечается, что разговор состоялся в октябре 2016 года в неформальной обстановке во время ужина, на котором присутствовал Масот со своей знакомой, чиновницей Марией Стриццоло, и третьим лицом, к которому обращались по имени Роберт, но которое на самом деле оказалось агентом телеканала, работавшим под прикрытием.
Говоря о Джонсоне, Масот заявил: "Знаете, он идиот, но, будучи министром иностранных дел, он не имеет никаких обязанностей".
Также дипломат рассказал собеседникам о желании "сместить" замминистра Алана Дункана, который не раз выступал с критикой Израиля.
ТАСС пишет, что позже посольство Израиля в Великобритании извинилось за поведение Масота и отметило, что он является младшим сотрудником посольства, а не израильским дипломатом. Также в заявлении подчеркивалось, что в ближайшее время он завершит работу в дипмиссии.
Hidden camera footage reveals an Israeli diplomat discussing plans to "take down" Britain's Deputy Foreign Minister, Sir Alan Duncan. pic.twitter.com/zdfwtQs7I6— Al Jazeera English (@AJEnglish) 8 января 2017 г.
Комментарии
Как много мы узнаем о тактичных политиках, когда камеры журналистов отключены, а скрытые снимают)) Он мал, как мы, он мерзок, как мы!©
выпил и проговорился о планах своей дипмиссии, теперь будет наказан неосмотрительный еврей