Фото: aljazeera.com

Израильский дипломат Шаи Масот во время разговора с британской чиновницей назвал главу МИД королевства Бориса Джонсона идиотом. Данную сцену снял репортер телеканала Al Jazeera на скрытую камеру, пишет РИА Новости.

Отмечается, что разговор состоялся в октябре 2016 года в неформальной обстановке во время ужина, на котором присутствовал Масот со своей знакомой, чиновницей Марией Стриццоло, и третьим лицом, к которому обращались по имени Роберт, но которое на самом деле оказалось агентом телеканала, работавшим под прикрытием.

Говоря о Джонсоне, Масот заявил: "Знаете, он идиот, но, будучи министром иностранных дел, он не имеет никаких обязанностей".

Также дипломат рассказал собеседникам о желании "сместить" замминистра Алана Дункана, который не раз выступал с критикой Израиля.

ТАСС пишет, что позже посольство Израиля в Великобритании извинилось за поведение Масота и отметило, что он является младшим сотрудником посольства, а не израильским дипломатом. Также в заявлении подчеркивалось, что в ближайшее время он завершит работу в дипмиссии.

Hidden camera footage reveals an Israeli diplomat discussing plans to "take down" Britain's Deputy Foreign Minister, Sir Alan Duncan. pic.twitter.com/zdfwtQs7I6