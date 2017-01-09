Фото: "Алтайский спорт"
Волейболисты барнаульского клуба "Университет" на своей площадке в рамках последнего тура первого круга чемпионата России Высшей лиги "А" дважды разгромили екатеринбургский "Локомотив-Изумруд".
Перед игрой команда Ивана Воронкова провела два тура на выезде, где потерпела три поражения в четырех встречах. Ближайшие два тура "студенты" должны были провести на своем паркете, а значит, должны брать максимальное количество очков.
Уральский "Локомотив-Изумруд" находился на соседней строчке с "Университетом" перед очной встречей. Однако игра показала, что у команд разный уровень. Барнаульцы играли очень уверенно. В первом сете хозяева вели 8-1, во втором – 8-2. В третьей партии "Локомотив-Изумруд" сумел навязать борьбу. Однако "студенты" сумели довести встречу до разгромного счета – 3-0 (25-16, 25-10, 25-20).
По похожему сценарию прошла и вторая встреча. "Университет" без видимых проблем выиграл первые две партии. В третьей гости сумели навязать борьбу, однако наш нападающий Иван Валеев сумел вколотить победный мяч. Как итог — вторая уверенная победа со счетом 3-0.
Таким образом, команда Ивана Воронкова успешно завершила первый круг. "Студенты" после 22 игр идут на четвертой строчке в чемпионате, хотя перед началом сезона задача была сохранить прописку в Высшей лиге "А". Уже 14 и 15 января "Университет" проведет один из самых важных матчей сезона. В гости в Барнаул приедет махачкалинский "Дагестан", который находится на пятом месте.
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