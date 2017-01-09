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Руководитель Пентагона Эштон Картер назвал нулевым вклад России в борьбу с запрещенной в РФ террористической группировкой "Исламское государство".
Как передает РИА Новости, об этом Картер заявил в интервью телеканалу NBC. "Нет, они не сделали ничего против, фактически ноль. Они пришли, говоря, что будут бороться с ИГ и помогать урегулировать гражданскую войну в Сирии, они не сделали ни одно из этого", – сказал глава военного ведомства США.
Также Эштон Картер уверен, что действия России в Сирии только усиливают гражданскую войну в арабской республике.
Комментарии
и в борьбе с зеленым змием победил зеленый змий (с)
Лол, да никто с ними не борется, это бандгруппа, которую могли и мы , и штатники, и даже армия Гваделупы уничтожить за пару недель. Сколько эта заворуха длится? Года полтора? Вот и делайте выводы, кому это нужно
да-да) ровно ноль) всё амеры сделали) и сам ИГИЛ, и ещё серию всяких шаек)
Anarchy, ваша фамилия не Грачев случайно?
10-17 ну а где реальный результат? Шайка бородачей-неучей, которую не могут победить 2 лучшие армии мира? Не не могут, а не хотят. Ни те, ни другие
10-22*
я думаю, что США хотят, чтобы это сделали русские и при этом понесли большие потери
ну ясно, ежели бы русских не было, то ИГИЛ уже во власти был бы, как пендостан и хочет
почему он так говоррит!? мы же 1000000 штабов! таго самое!
Анрхии! повеселили вы однако своим уровнем понимания сего сабжа! вы хоч иногда почитайте более серьёзные аналитические статии, чем брет мацовской братии! ха-ха!
Деду. Я пообще ничего не читаю на тему Сирии и Украины. Результат важен. А его нема))) А если он есть, почему мы ещё там?
Анархии! ну так зачем тогда писать за вещи, о которых у вас нету никакого понятия? вам энтот "результат" на кой вообще сдался? если не читаете? для "гневного осуждения"?! ха-ха!
дед, а мы про афган в свое время не маце читали, а Красную звезду, Известие, только так ничего не начитали, за что там погибли 16 000 наших парней.
Асад дал нам полный карт-бланш? Дал! Туда ушли бомбардировщики, авианосец, подразделения. Дед, я не против, что там ведутся бои за трубу и/или возможности трубы! Но нам втерают, что они борятся с ИГИЛ. И я говорю : них р ена не борятся с игил !! Армия и банда мамсируют друг другу простаты 1.5 года?))))) Дед, ну не смешно самому?
Anarchy 9 января 2017 г. 10:26 Горячо любимому ВВПутину нужен "внешний враг", что бы на волне ура-патриотизма и лишьбынебыловойны оставаться и дальше горячо любимым. В реальном секторе экономике то задница. Деньги то последний год в страну шли, но не в реальный сектор, а в кери трейд по рублю, который ужо практически завершен - доля быков на рынке рублевых активов очень большая. Как только рынок развернется - внутри страны будет полный аут! Такой, что и внешний враг не спасет.
Anarchy 9 января 2017 г. 10:41Я пообще ничего не читаю на тему Сирии и Украины.
Заметно.
An Vlad зарегистрированный 9 января 2017 г. 10:50
Ты "аналитик" подобные пугалки про "всё пропало" еще в 2014 году писал.
Ан Влад, я то Вас понял, главное, чтоб Дед тоже впитал))
С генералом можно согласиться - с "нулевым вкладом России в борьбе с ИГИЛ", ведь Россия не бомбила организации, создавшие ИГИЛ и снабжающие их оружием - ЦРУ и Пентагон, ...ой как прав…
Anarchy 9 января 2017 г. 10:54 главное, чтоб Дед тоже впитал)) -------------- Он зомбирован Кисель TV. Его уже не спасти.
Анархии! мне смешно! читать ваши выводы! режете прямо тезисно наповал! карт бланш! авианосеЦд!!!! подразделения!!! капец, капут (железный), и прочая! вы хоч простого журналиста Максима Шевченко почитайте! который там был, и не с дивана пишет! для начала самообразования!
по вашей логике ну ладно Россия и США не хотят уничтожить... а Асад то чего?
А во вторую мировую Сталин напал на Гитлера, а мериканцы победили Гитлера, причем, мериканцы очень долго ждали, когда мы второй фронт откроем, ну и без него все равно бы победили...
Это был мастер-класс главы оборонного ведомства Соединённых Штатов по информационному освещению событий в правильном свете. Они всегда так разъясняют своим журналистам, а вы чего хотели?
Анвладу! вы энто! давайте больше за рублевые активы пишите! прямо интересно в вашей интерпретации свободномыслящеГо человека читать! аж дух захватывает и коленки потеют! ха-ха!
Дед, а вы можете слова правильно писАть?
аж дух захватывает и коленки потеют! ха-ха! ---------------- Ну я же говорю что зомдирован! Ну ни че, вылечат тебя старый, когда один доллар пенсии принесут. Нацепишь презерватив и на пустой желудок на митинг "в поддержку" президента с флагом в руках потопаешь
Полюбому у деда не "стандартная" пенсия по старости, а то уж больно сладкИ его годы и дифирамбы в адрес властей
* годы читать, как Оды
судя по тому, как на деда накинулись, отрабатываете зарплату)
Анархии! ну вот скатились совсем на примитивно-обзывательный уровень! хде годы-оды?
не! оне все идейно-диванные борцуны с кровавым режимом! ха-ха!
Деду, ничего себе примитивный уровень! Вопрос пенсии интересует добрую половину россиян, особенно обычная пенсия рубликов так в 6000. Не думаю, что получающие эту огромную сумму -считают вопрос пенсии примитивным
конешно! "Полюбому у деда не "стандартная" пенсия по старости" вот ваше ничем не подкрепленное голословное утверждение, из которого следует следующее за годы-оды! тож "подкрепления" отсутствуют от слова совсем! но я на ваш уровень скатыватЦа не буду! старый уже да и лень! ха-ха!
Анархист, попроси своих дружков рассказать про успешную борьбу с ИГИЛ американцев. Пусть они расскажут как они к 8 ноября взяли Массул. Ах да, США с союзниками не то, что бы Массул не взяли, так еще и отдали им 6 крупных населенных пунктов в Ираке за это время, разбомбив там своих иракских союзников.
12-06. Внимательно читать надо. Амеры не борятся с ИГИЛ в том числе! (10-17;10-26)
Онархист,сходи,поработай,подними ВВП России,заплати все налоги,намонекюрь холёные,пухленькие пальчики,да кропай посты на амике и дальше,удачи!
Anarchy Но тогда пентагоновцу нужно
засунуть язык себе в ж..у ипризнать, что и они ничего не делают для борьбы с ИГИЛ.
Из Сирии игиловцев три раза выгоняли. Но потом ИГИЛовцам ктото поставлял НАТОвское оружие, и перевозил их натовскими транспортными вертолетами до нужных мест. Не секрет, что Пальмиру даишовцы захватили только потому, что их туда забросили на американских вертолетах.