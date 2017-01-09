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Журналист Вадим Речкалов скончался на 53-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на газету "Московский комсомолец".
Он работал в "Общей газете", "Московских новостях", "Известиях", а также являлся обозревателем "Московского комсомольца".
"МК" добавляет, что Речкалов родился 24 апреля 1964 года. Он неоднократно освещал события в горячих точках – Чечне и Южной Осетии, получил несколько профессиональных журналистских премий за материалы по военной тематике. Также Речкалов освещал такие темы, как дело об убийстве Анны Политковской и смерть Сергея Магнитского.
В издании уточнили, что Речкалов "всегда занимался громкими темами, имея по каждой их них собственное мнение".
Комментарии
Мир праху его, но какое отношение он имеет к Барнаулу?
а про смерть космонавта Игоря Волка Амик писал?
прошляпили, поздно уже сообщать о смерти космонавта актуально на настоящий момент следующее: Прощание с летчиком-космонавтом Игорем Волком пройдет 10 января в Жуковском