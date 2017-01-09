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Новые штрафы за неуплату налогов ввели в России с 2017 года, пишет "Российская газета".
Россиянам грозят санкции в том случае, если они не заплатят налог вовремя из-за того, что соответствующее уведомление не доставили из налоговых органов. При этом штраф может составить 20% от задолженности, добавляет издание.
Отмечается, что два года назад в РФ ввели закон, согласно которому отсутствие уведомления из налоговой службы перестало являться веской причиной для неуплаты налога. Именно эту причину теперь рассматривают как уклонение от уплаты налогов.
В материале отмечается, что сообщить о наличии собственности (транспорта, земли, имущества) можно в любую налоговую инспекцию лично (или через представителя), направить по почте заказным письмом или передать в электронной форме по сети.
Специальная форма сообщения утверждена приказом ФНС и размещена с 2014 года на сайте ФНС России. Она действует до сих пор.
Комментарии
вот ведь попы отрастили ) не пришел штраф пришел штраф потому что раньше не пришел
Если я правильно понимаю, раз я занес данные в государственный кадастр при приобретении собственности, значит о ней уже будет известно НИ. Зачем еще что-то сообщать и кому?
Не у всех Россиян есть интернет и компьютер, а значит очень много народу пострадает потому что налоговая решила съэкономить на бумаге и почтовых отправлениях. Попросту решили народ наказать за это на 20 %, слава госду
рме.
Да налоговая такие экономисты! Наша организация задолжала 2 КОПЕЙКИ, так нам направили заказное письмо с заказным уведомлением! Общая потраченная ими сумма вышла около 40 рублей! Государству некуда эти деньги потратить?
Те за фиговую работу налоговой теперь граждане должны ещё и штрафы доплачивать? Зашибись, логика у нашего правительства. А может мы теперь будем и за плохую погоду платить неустойку? Ну там, вовремя не накамлали...Застрелиться!