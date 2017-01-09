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Американская компания Apple сократила размер премий за 2016 год своему гендиректору Тиму Куку. Главу корпорации наказали за недовыполнение Apple плановых показателей, пишет ТАСС со ссылкой на издание MarketWatch и корпоративные отчеты.
По данным компании, годовой объем продаж продукции составил $215,6 млрд, что на 3,7% меньше запланированных 223,6 млрд. Производственная прибыль, которую оценили в $60 млрд, не дотянула 0,5% до целевого ориентира в $60,3 млрд.
В итоге, отмечают в Apple, объем премиальных выплат всему высшему руководящему составу урезали до 89,5% от ранее запланированного. Кук, в частности, получил по итогам минувшего года $8,75 млн вместо $10,28 млн, которые он получил за 2015 год. Тогда все бонусы были выплачены в полном объеме.
Life добавляет, что доход Кука оказался ниже, чем у других топ-менеджеров компании: это почти втрое меньше, чем у финансового директора Apple Луки Маэстри и главы розничной сети Анджелы Арендтс.
Издание MarketWatch объясняет, что в 2016 году доходы корпорации падали из-за "первого затяжного спада продаж iPhone".
Комментарии
Как в нормальной плановой экономике - не выполнил план, урезали премию.
Трамп уже поставил Apple жесткие условия возвращения производства на территорию США. Это было вопросом №1 в его предвыборной программе. Крупнейшая американская компания должна производить продукцию на территории США, с этого начинались все его выступления. Соответственно, Apple выступала и активно вкладывалась в компанию Клинтон. Теперь наступает развязка этой истории. Не исключено, что в скором времени Apple начнёт резко сдуваться, терять капитализацию. Ибо с ней будут работать показательно.
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