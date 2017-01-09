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Число погибших в результате отравления концентратом "Боярышник" в Иркутске увеличилось до 78 человек, передает ТАСС со ссылкой на данные регионального Минздрава.
Напомним, что до нового года сообщалось о 76 смертельных случаях. За минувшие праздники в больницах областного центра скончались еще два человека.
"За новогодние праздники в больницах скончались от отравления метанолом два человека. На лечении в стационарах остаются трое пострадавших", – отметили в региональном Минздраве.
В ведомстве также уточнили, что новых случаев отравления суррогатом с метиловым спиртом в Приангарье не зафиксировано.
Как сообщал портал Amic.ru, на фоне чудовищной истории, случившейся в Иркутске, Роспотребнадзор принял решение о запрете продажи в стране непищевой спиртосодержащей продукции, за исключением парфюмерии и стеклоомывающих жидкостей.
По факту массовой гибели людей от отравления "Боярышником" расследуется уголовное дело, задержано более 20 человек.
Комментарии
запасливые деби_лы.
Травят по стране народ, мрут люди, портят всю властную картину Стабильность.
А что СМИ про самолёт то замолчали? Ни чего больше не нашли и не подняли?