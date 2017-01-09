С 1 января 2017 года в России вступает в силу ряд очень важных правовых актов, среди которых новый Федеральный закон от 13.07.2015 г. N 218 – ФЗ "О государственной регистрации недвижимости". Что же изменится и насколько это будет полезно, разбирался корреспондент Amic.ru.

Самое важное

Основным изменением станет формирование Единого государственного реестра недвижимости, или ЕГРН, который объединит в одной базе сведения, содержащиеся в настоящее время в Государственном кадастре недвижимости и Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Среди них будет реестр объектов недвижимости, границ и прав, их ограничений и обременений недвижимого имущества. Все, за исключением кадастровых дел, будет в электронном виде.

Также уточнят перечень объектов недвижимости, подлежащих кадастровому учету и права на которые регистрируются. В государственном реестре недвижимости окажутся сведения о земельных участках, зданиях, сооружениях, помещениях, объектах незавершенного строительства, единых недвижимых комплексах.

Если сведения об объекте недвижимости отсутствуют в ЕГРН, его учет в кадастре и госрегистрация прав будут осуществляться одновременно. Исключением станут ситуации, когда кадастровый учет может проводиться без одновременной госрегистрации и наоборот.

Будет ли польза?

Да, новый закон должен многое значительно упросить: так, подать заявление на регистрацию прав и документы для кадастрового учета можно будет в любом подразделении Росреестра или в МФЦ в любом регионе независимо от местонахождения недвижимости. А для государственного кадастрового учета и регистрации прав установлены быстрые сроки: при подаче заявления в регистрирующий орган срок составит всего 7 рабочих дней с даты их приема, кадастровый учет объектов недвижимости сокращается до 5 дней, в случае одновременного проведения учета и госрегистрации – 10 рабочих дней. Если заявление и необходимые документы представляются через МФЦ, то сроки проведения кадастрового учета и госрегистрации прав увеличиваются на два рабочих дня. Подача документов через нотариуса займет три дня, а если сделать это в электронном виде с ЭЦП нотариуса – всего один день.

Юридическим лицам теперь не нужно будет предоставлять учредительные документы организации при проведении госрегистрации прав. Росреестр обязан будет делать запрос самостоятельно, но помочь ему при желании можно – инициатива здесь не наказуема.

Отказать в приеме документов могут только тем заявителям, чья личность не установлена. Информация в Росреестр будет поступать с помощью межведомственного взаимодействия, это будет полезно тем, кому придется регистрировать права на недвижимость при вынесении судебного акта. После внесения сведений Росреестр сам уведомит правообладателя об изменениях. Суды при этом начнут принимать электронные иски, доказательства и прочие документы.

Принять как есть

Одно из основных изменений, к которому нужно будет просто привыкнуть, – свидетельство о государственной регистрации прав теперь выдаваться не будет. Кадастровый учет, госрегистрация возникновения и перехода права будут подтверждаться выпиской из ЕГРН, а госрегистрация договора или иной сделки – специальной регистрационной надписью на документе, выражающем содержание сделки. Удостоверение проведенного учета и госрегистрации прав свидетельством новым законом не предусмотрено.

Ко всему прочему, Россреестр теперь будет ответственен за нарушение правил регистрации – утрату или искажение сведений, незаконный отказ в осуществлении регистрации, необоснованный отказ в предоставлении выписки из реестра.