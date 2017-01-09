Церемония вручения престижной премии "Золотой глобус" в 74-й раз прошла в Лос-Анджелесе. Главным триумфатором этого года стал мюзикл "Ла-Ла Ленд", который установил рекорд по количеству полученных статуэток.
Картина Дэмьена Шазелла получила сразу семь наград. Лента, которая в прошлом году открывала Венецианский кинофестиваль, праздновала успех в категории "Лучший фильм или музыкальная комедия". Эмма Стоун и Райан Гослинг получили звание лучших актеров комедии или мюзикла, а Дэмьен Шазелл признан лучшим режиссером. Кроме того, у ленты еще три награды – за сценарий, музыку и песню.
Фильм "Лунный свет" режиссера Барри Дженкинса получил "Золотой глобус" в номинации "Лучшая драма". Именно эта номинация считается самой главной. Здесь "Лунный свет" обошел такие фильмы, как "По соображениям совести" Мела Гибсона, "Лев" Гарта Дэвиса, "Любой ценой" Дэвида Маккензи и "Манчестер у моря" Кеннета Лоннергана.
Лучшей актрисой в жанре драмы признана Изабель Юппер за работу в ленте Пола Верховена "Она", а сам фильм назвали лучшей иностранной работой. Актер Кейси Аффлек получил "Золотой глобус" как лучший актер в жанре драмы.
Аарон Тейлор-Джонсон удостоился "Золотого глобуса" в категории "Лучший актер второго плана" за фильм Тома Форда "Под покровом ночи". Роль в ленте "Ограды" принесла Виоле Дэвис статуэтку за "лучшую женскую роль второго плана".
"Зверополис" получил "Золотой глобус" как лучшая анимация. В ходе вручения премий лучшим драматическим сериалом был признан сериал "Корона". Актриса Клэр Фой также была признана лучшей исполнительницей главной роли в драматическом сериале. Лучшим актером в драматическом сериале стал Билли Боб Торнтон за работу в "Голиафе". Лучшим комедийным сериалом стал сериал "Атланта". За работу в нем Дональд Гловер получил приз как лучший актер.
Почетную премию "Золотой глобус" в этом году получила великая американская актриса Мерил Стрип.
"Золотой глобус" — вторая по значимости премия в американском кино, которую называют репетицией перед "Оскаром". Номинантов на получение этой награды, к слову, назовут уже 12 января.
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