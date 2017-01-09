Фото: instagram.com
Стритрейсерша Мара Багдасарян, которая получила известность после гонок вместе с сыном вице-президента "Лукойла" Русланом Шамсуаровым, разместила фото в соцсети на фоне экипажа ДПС, остановившего ее пару дней назад. Об этом сообщает Life.
В подписи к снимку она отметила, что похожа на фото "на мразь", а также добавила, что скоро снимок опубликуют в новостях.
Издание отмечает, что в субботу, 7 января, сотрудники ГИБДД остановили Багдасарян на Садовом кольце в центре столицы. Полицейские хотели проверить ее документы, однако выяснили, что за девушкой еще 55 неоплаченных штрафов. После задержания гонщице стало плохо и ее направили с предварительным диагнозом судорожного припадка в больницу, однако она сбежала оттуда.
Комментарии
надоела реклама этой дамы
а разве можно останавливать на проверку документов вне стационарного поста?
Горба тую Мару исправит только могила(
Всю жизнь бодаться с ДПС - насколько надо быть ушибленной?
да нарушила что-нибудь
55 неоплаченных штрафов
А что судебные приставы не могут найти в базе, какое у нее имущество? Машина на брате? И сама нигде не прописана?
В подписи к снимку она отметила, что похожа на фото "на мразь"
Даже добавить нечего... Только плюсануть.
И нигде не работает?
па ходу она торчит, причем плотно так. у дамы нет селезенки и части желудка сахарный диабет и еще куча недугов.. а так то убожество.
машина это средство комфортного передвижения из А в Б. она может быть дорогой или дешевой, мощной или малолитражкой, но делать из авто культ... детскими болязнями нужно переболеть в детстве. А когда великоворастная бабенка корчит из себя 20летнюю девочку из вконтакта, насмотревшуюся форсажа - это просто ущербно.
БВ про Форсаж - это в точку) Да и в целом верно сказал
уже пора наложить арест на машину этой дурочки в счет уплаты долгов по штрафам и процентов
Не там протест проявляет эта бабенка. Так то пдд кровью писаны
Бертя, может в тебе говорит обычная зависть к свободной и сытой жизни?