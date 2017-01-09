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Данные о гибели еще двух жителей в Иркутске от отравления "Боярышником" опровергли в региональном Минздраве, отметив, что в крови скончавшихся не обнаружены следы метанола.
"Данные о еще двух скончавшихся за период праздников врачи иркутских клиник не подтвердили. Два человека, которые умерли за время новогодних выходных, были из вновь доставленных. Анализы не подтвердили наличие метанола в их крови. Причину смерти устанавливают судмедэксперты. Пока Минздрав не располагает данными от патологоанатомов", – цитирует РИА Новости пресс-секретаря областного министерства здравоохранения Татьяну Шкурскую.
Отметим, ранее появилась информация о том, что число жертв отравления метанолом в Иркутске достигло 78 человек.
В канун Нового года сообщалось о 76 погибших. В настоящее время в больницах Иркутска остаются трое пострадавших от отравления суррогатом, один из них находится в крайне тяжелом состоянии.
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