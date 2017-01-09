Фото: whotrades.com
Министерство энергетики России планирует сократить на 12% экспорт нефти в Белоруссию в первом квартале текущего года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на "Коммерсант".
Газета отмечает, что, согласно графику, который был передан белорусской стороне 28 декабря, объем поставок составит четыре миллиона тонн, хотя было запланировано 4,5 миллиона.
Решение о сокращении экспорта принято из-за того, что стороны до конца 2016 года не разрешили спор по выплате долга Минска по газу, добавляет "Коммерсант".
Агентство напоминает, что на минувшей неделе министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии приняло решение о повышении тарифов на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам на 7,7% – с 267,32 до 287,90 рубля за тонну. Новые ставки начнут действовать с 1 февраля.
В декабре вице-премьер РФ Аркадий Дворкович сообщил, что Москва ждет от Минска оплаты задолженности по газу, которая равна 281 миллиону долларов. Долг появился потому, что Белоруссия недоплачивала за поставленное топливо, считая контрактную цену несправедливой.
Переговоры о цене газа для белорусских пользователей продолжались с начала прошлого года. Москва настаивала, что до снятия разногласий оплачивать топливо должны по контракту – 132,77 доллара за тысячу кубометров.
Комментарии
Нефть интересный товар, если я прихожу в магазин и цена меня не устраивает, я не могу купить товар. А нефть все равно будет поступать, устраивает цена, не устраивает, а куда деваться? Отказать нельзя, обидятся и уйдут в ЕС.
Батька повременил подписывать Кодекс Таможенного Союза ЕАЭС 26 декабря 2016 , а чтобы его память была в тонусе , необходимо слегка придавить нефтяную артерию , что и сделали.
В принципе , в недалёком будущем,зависимость от нашей нефти снизится - в Беларусии недавно открыли ещё одно месторождение нефти,крупное.
давно пора этому колхозану гайки закрутить.
Белоруссия скоро сама нефть начнет поставлять, вот тогда они там заживут. Надо было лет 20 назад открывать месторождение нефти, чего тянули?
гость - 9 января 2017 г. 13:02 Надо было лет 20 назад открывать месторождение нефти, чего тянули?
Так страна большая, а нефть ищут всего 100 лет
Кал,может советнигом к Батьку метижь!не?
В 2016 г. «Белоруснефть» ведет добычу нефти и газа на 60 месторождениях в Беларуси, 13 в Венесуэле и 5 в Российской Федерации (на 3 – нефть, на 2 – газовый конденсат и природный газ). Добыча-порядка 1,6 млн.тонн в год. http://www.belorusneft.by/sitebeloil/ru/center/oilGas
13:19 +++++++++++++ Рубанок , тебя уже вывели из забытья,алкаЧ ? Мне твои работники говорили,ты стекломоем "белые росы" траванулся буквально под Новый Год на корпоративчике своей стеклянной фабрики в Бердске. Некачественный розлив был.