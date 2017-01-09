Фото: odinfm.ru
Управление Следственного комитета по Республике Алтай возбудило уголовные дела о причинении смерти двум жителям региона во время новогодних праздников.
Как сообщили в ведомстве, первое преступление было совершено 2 января в Горно-Алтайске. Подозреваемым по данному делу проходит 43-летний мужчина, который в ходе распития спиртного нанес удары молотком по голове 40-летнему знакомому. От полученных травм потерпевший скончался в больнице 5 января.
4 января 40-летний житель Усть-Коксинского района, как отмечают в СКР, у себя дома в поселке Октябрьское избил поленом своего 53-летнего брата. Последний скончался на месте преступления.
Оба подозреваемых взяты под стражу. Расследование продолжается.
Комментарии
алтайцы чудят!
Запретить молотки и дрова - иначе не возродим духовность и скрепы наши , находясь в поисках национальной идеи.