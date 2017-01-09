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Новосибирские спасатели помогли выбраться ребенку, нога которого застряла между стеной и алюминиевым ограждением одного из бассейнов самого крупного в РФ крытого аквапарка "Аквамир". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Муниципальную аварийно-спасательную службу (МАСС).
Уточняется, что инцидент произошел вечером в воскресенье, 8 января. Спасателям позвонили из аквапарка и сообщили, что нога семилетнего ребенка застряла в бассейне. При этом сам он выбраться не смог.
Прибывшему на место экипажу спасателей МАСС пришлось использовать гидравлический инструмент, чтобы освободить ногу ребенка, после чего пострадавшего передали в медкабинет "Аквамира" и родителям.
Life подчеркивает, что мальчик не пострадал и не получил никаких травм.
Напомним, самый крупный в стране крытый развлекательный комплекс "Аквамир" стоимостью 4,5 миллиарда рублей открылся 7 октября прошлого года. Единовременно он может принять до 2,6 тысячи человек, а за сутки – до 10 тысяч.
Комментарии
оператора на мыло... ни черта не понятно
оператора на мыло... ни черта не понятно
Не понятно из видео - куда не нужно пихать ноги.