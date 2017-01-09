Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru
Жители Барнаула с началом первой рабочей недели нового года продолжают массово жаловаться на нечищеные дворы и проезды.
С утра 9 января в редакцию портала Amic.ru обратилось около десятка горожан, возмущающихся по поводу того, что рядом с их домами невозможно ни нормально пройти, ни проехать.
Отметим, что в социальных сетях барнаульцы бурно обсуждали нечищеные дворы на протяжении всех новогодних праздников.
Фотокорреспондент нашего портала устроил своеобразный рейд по дворам в центре Барнаула и зафиксировал сложившуюся ситуацию на камеру.
К слову, во многих местах были замечены дворники, расчищающие территорию от снега.
Жители Барнаула, считающие, что в их дворах работы по очистке снега проводятся не должным образом, могут высылать фото в редакцию Amic.ru на электронную почту news@amic.ru.
Комментарии
Че там мужик тащит в мешке
Все фото сделаны в районе Соц-Строителей-Красноармейский-Молодежная? А дальше в "лес" слабо выйти?
Сегодня звонила в ЖЭУ говорят: трактор приезжал к вам во двор, а там машинами все заставлено и уехал. Дом 12 подъездов, новогодние праздники, естественно, все дома. В общем, или он не приезжал трактор сроду роду, или практику писать объявление в 2017, чтоб машины убирали, решили упразднить
седня во дворе в 12 часов должны были чистить. пойду покурю и проинспектирую работу)))
чистят дороги, но заваливают пешеходки. Типа машинам надо ездить, а людям ходить нефиг.
А кто будет чистить проезды находящиеся в муниципальной собственности?
- Чтобы почистить дворы, нужно убрать машины из дворов. Трактору просто не сможет кучу с дороги убрать, ни на газон, ни в камаз позади трактора. - Чтобы убрать машины, нужно почистить дворы. По такой каши, глубиной по 50-60 см проехать невозможно. Круговая порука.
а вот что будет когда это всё таять начнёт
Ни при одном мэре (даже Савинцеве) такого бардака не было! А Дугин, не успел стал мэром, как тут же зарплату себе поднял непонятно за какие заслуги! А отрабатывать ее кто будет? Куда вообще прокуратура смотрит??!!! Приехали после праздников в Барнаул, во двор заехать не смогли. Капец какой-то!
Геодезическая, 1,5 колеи, разъехаться невозможно. В автодоре объясняют,что нет техники...врут,не?
а ну не трожьте Нашего Дугина! Переатрубацыя у Нас пока идёт-новые должностя осваиваим!
Савинцев, если и воровал, так и за городским хозяйством следил. А нынешний мэр может и хочет навести порядок да не умеет, потому как нет опыта. Назначили послушного, да неумелого.
Бийчане тоже жалуются, В редакцию «Бийских ведомостей» поступила копия обращения бийчанки Елены Кретовой к администрации города. «На привокзальной площади, между двумя вокзалами, железнодорожным и автовокзалом, 5 января 2017 года в «каше» снега застряли рейсовые междугородние автобусы, — пишет она. — Дежурный администратор автовокзала посоветовала водителям нанять частный трактор или отгребаться самим, что они и делали... Пока в ситуацию не вмешались пассажиры задержанных рейсов. Так благодаря сотрудникам МЧС и пассажирам удалось вызволить автобусы из «снежного плена». Рейс Белокуриха — Междуреченск был задержан на один час 25 минут. Администратор автовокзала отвечала, что она не несёт ответственности за задержку рейса».
Бийчане тоже жалуются, не пройти не проехать
Ну не знаю.... У нас в поселке .... (без рекламы) за НГ праздники 3 раза сам видел, как чистили дорогу и за 200р. чистили подъезд к дому/гаражу. Крепитись!..
Каждый житель многоэтажки пусть выйдет с лопатой и поработает на благо своего двора минут 30. Несложный труд. И хватит гундеть. Обленился народ вконец
И ещё за это удовольствие заплатить на благо нашего города-не?
Гость 9 января 2017 г. 14:05 так проблема в том, что не выходят. у нас огромный двор - два дома по 1 подъездов каждый. чистить выходит только мой муж и еще 5 мужиков. ну не могут 6 человек ежедневно откапывать весь двор!!!!! а с нынешними снегопадами, его реально ежедневно откапывать надо
во дворах не то что на легковых, на кросоверах нечего делать, пороги можно ободрать и брызговики с мясом вывернуть.
Лопатой помахать? так не собирайте на это деньги с жильцов и всё, пусть либо по кочкам скачут либо действительно лопатой машут. А то деньги на придомовую территорию собраны, а во дворах колея.
Отдельно хочется сказать о бортиках у парковочных корманов. собственников стрит-ритейла прессовать начинайте, никуда по красной линии припарковаться нельзя чтобы не ободрать машину.
9.01.2017 14:09 14:05 Хочешь получать только за что заплатил - тебе к нам частный сектор!
гость - 9 января 2017 г. 14:11 поправка: по 12 подъездов
А мусор 2 недели не вывозят тоже из-за забитых проездов?
Во дворах работа по очистке от снега отвратительная. Управляющие компании только деньги и могут собирать.
Жалуются на нечищенные дворы? НЕГОДУЮТ УЖЕ! Все можно понять и снега много выпало, и праздники, но такое впечатление что о дворах и проездах к домам забыли вообще!
5 числа повесили объявление о работе техники все подчистили до асфальта машины все убрали, не вопрос как сдавать деньги на общедомовые нужды, так вой идет, а тут вспомнили что дворы засыпаны
на улице где живет дугин все почищено велкам
Ну на фото то праздник! Загляните во дворы Красноарм*Партизанская*Ядринцева*Песчаная. Вот где засада!
9.01.2017 14:35 - гость - Колея в колено, и чесаться ни кто не собирается. Как тут советуют сотрудники управляющих компаний- сами сами, с лопатами чистите и будет вам праздник. Кстати там же дворы где тсж вычищены хорошо! Ни снег ни праздники особенно не помешали.
да, дворы ТСЖ вычищены
вот сейчас создадут службу диспетчерскую по управляшкам, будет писать, а там сразу жалобы на лицензионку падают, вот они и зашевелятся.
Алеппо наш!!!
Снега нынче много, весной поплывет город! Это факт! Дворы чистят отвратительно это тоже факт! Может уже сейчас надо думать и потихоньку вывозить снег за город!?!
При СССР никогда не вывозили, и ничего не плыло, хотя снега было еще больше.
и дворы при ссср тоже никто не чистил
Блин, да что про дворы говорить, если основные дороги почищены на отскребись? Машина как по навозу едет. Во дворы заезжать-себе дороже, столько матов сразу вспоминаешь... Ходить тоже невозможно, снег по колено, под ним лёд, только и думай, как бы не мадануться ( да простит меня модератор))). И опять метет...
Лопатой помахать? так не собирайте на это деньги с жильцов и всё, пусть либо по кочкам скачут либо действительно лопатой машут. А то деньги на придомовую территорию собраны, а во дворах колея.
Отдельно деньги на трактор собирают?
И опять метет...
я знаю,кто виноват в этом
все завалено... что дворы, что дороги... просто позор!!!
Дворы тогда чистили тракторами. Шалагушек же там не было наставлено во льдах, как сейчас.
9.01.2017 15:03 14:53
При СССР никогда не вывозили, и ничего не плыло, хотя снега было еще больше.
Вас, простите, году в 85-м на свет произвели?
- гость - 9 января 2017 г. 15:13
Вас не знаю когда произвели на свет. А чистили тогда в основном грейдерами на обочины и тракторами типа Т-50
жили в Жд районе железнородорожники следили за ВСЕМ районом а сейчас? что делает РЖД?
9.01.2017 15:15 - гость -
Видимо я вам пару лет накинул. Про занимательную технику, в простонародье называемую "тещины руки" не слышали по малолетству? Впрочем не удивительно.
Ыра я знаю,кто виноват в этом
И кто же?))
- гость - 9 января 2017 г. 15:18
Погуляй, звездоплёт где-нибуть в сторонке. Ага?
И кто же?))
ой,да есть там один,всё лето пыхтел,что ему пыль и мошка с комарами мешают,всё мечтал лопатой поработать,снег покидать,кости размять....вот,намечтался)))))
9.01.2017 15:23 - гость -
Я видимо не пару лет, а пару десятков лет накинул. Школота, займись уроками.
Твои "тещены руки" тоже радостно сыпали на обочины. Там для этого только раструб развернуть вбок. Залезть зимой на обочину при СССРе было нереально, так как к концу зимы они были под 3 метра высотой и ужасно грязные, коричневого цвета.
Можешь ванговать дальше, кто из нас и когда родился.
Добрая кошка, машину не передумала покупать ?)
машину не передумала покупать ?)
как только накоплю, так срррразу побегу покупатеньки
А, значится снег тебя не напугал? ДобрО)
9.01.2017 15:33 15:18
Раструб? Сегодня я не зря на работу пришел. Ты сделал мой день веселым. Больше не показывай пожалуйста свою глупость так явно.
Да, и сами магистрали тоже не особо чистят! Например, Змеиногорский тракт... ПОЗОРИЩЕ !!!
У Заринска поучиться надо. И дело не в маленьком городе. А сказано до асфальта скоблить - чистят как положено. Да, 1-2 числа отдыхали как все. Но потом по дорогам прошел трактор, дворники почистили выходы из подъездов и красота!
Партизанская 126, 130, 138, 142, 144, 146 - каша по колено. Дворники выкидывают снег на дорогу между домами, карманы и дорогу чистить им неохота. Трактор нагреб отвалы по метру, через день - снова каша.
- гость - 9 января 2017 г. 15:45
Да какая разница. Ну не раструб, значит шнек. По сути это труба и есть Веселись дальше, смешливый. Осталось тебе палец показать.
Че там кстати с твоим Ашаном, выстроенным с нуля?
9.01.2017 16:25 - гость -
Собрал все в кучу. Чему же вас сейчас в школе то таких учат?? Ты интернет не только для списывания домашнего задания используй, но и для изучения нового... Бесплатный совет, прежде чем демонстрировать свою глупость, попробуй хотя бы на картинке предмет обсуждения посмотреть. Ну и вечером у родителей спросить не забудь, насчет уборки снега в СССР.
"Твои "тещены руки" тоже радостно сыпали на обочины. Там для этого только раструб развернуть вбок." =============== вроде там ничего не поворачивается. "тёща" может сыпать только назад.
- гость - 9 января 2017 г. 16:27
Че там кстати с твоим Ашаном, выстроенным с нуля?
краны работают