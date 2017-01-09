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Колея и сугробы по колено: барнаульцы жалуются на нечищеные дворы. Фото

, ИА "Амител", Вячеслав Мельников
Портал Amic.ru показывает, что происходит за пределами главных транспортных магистралей города

Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

Жители Барнаула с началом первой рабочей недели нового года продолжают массово жаловаться на нечищеные дворы и проезды.

С утра 9 января в редакцию портала Amic.ru обратилось около десятка горожан, возмущающихся по поводу того, что рядом с их домами невозможно ни нормально пройти, ни проехать.

Отметим, что в социальных сетях барнаульцы бурно обсуждали нечищеные дворы на протяжении всех новогодних праздников.

Фотокорреспондент нашего портала устроил своеобразный рейд по дворам в центре Барнаула и зафиксировал сложившуюся ситуацию на камеру.

К слову, во многих местах были замечены дворники, расчищающие территорию от снега.

Жители Барнаула, считающие, что в их дворах работы по очистке снега проводятся не должным образом, могут высылать фото в редакцию Amic.ru на электронную почту news@amic.ru.

Автор:
Вячеслав Мельников Фотокореспондент +7-913-024-77-27

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Комментарии

9.01.2017 13:08
BLATNOI 2017

Че там мужик тащит в мешке

0  0
9.01.2017 13:11
- гость -

Все фото сделаны в районе Соц-Строителей-Красноармейский-Молодежная? А дальше в "лес" слабо выйти?

0  0
9.01.2017 13:13
Елена

Сегодня звонила в ЖЭУ говорят: трактор приезжал к вам во двор, а там машинами все заставлено и уехал. Дом 12 подъездов, новогодние праздники, естественно, все дома. В общем, или он не приезжал трактор сроду роду, или практику писать объявление в 2017, чтоб машины убирали, решили упразднить

0  0
9.01.2017 13:15
- гость -

седня во дворе в 12 часов должны были чистить. пойду покурю и проинспектирую работу)))

0  0
9.01.2017 13:17
Filin

чистят дороги, но заваливают пешеходки. Типа машинам надо ездить, а людям ходить нефиг.

0  0
9.01.2017 13:18
- гость -

А кто будет чистить проезды находящиеся в муниципальной собственности?

0  0
9.01.2017 13:20
Правдофил

- Чтобы почистить дворы, нужно убрать машины из дворов. Трактору просто не сможет кучу с дороги убрать, ни на газон, ни в камаз позади трактора. - Чтобы убрать машины, нужно почистить дворы. По такой каши, глубиной по 50-60 см проехать невозможно. Круговая порука.

0  0
9.01.2017 13:21
месный

а вот что будет когда это всё таять начнёт

0  0
9.01.2017 13:23
- гость -

Ни при одном мэре (даже Савинцеве) такого бардака не было! А Дугин, не успел стал мэром, как тут же зарплату себе поднял непонятно за какие заслуги! А отрабатывать ее кто будет? Куда вообще прокуратура смотрит??!!! Приехали после праздников в Барнаул, во двор заехать не смогли. Капец какой-то!

0  0
9.01.2017 13:27
- гость -

Геодезическая, 1,5 колеи, разъехаться невозможно. В автодоре объясняют,что нет техники...врут,не?

0  0
9.01.2017 13:35
- гость -

а ну не трожьте Нашего Дугина! Переатрубацыя у Нас пока идёт-новые должностя осваиваим!

0  0
9.01.2017 13:38
- гость -

Савинцев, если и воровал, так и за городским хозяйством следил. А нынешний мэр может и хочет навести порядок да не умеет, потому как нет опыта. Назначили послушного, да неумелого.

0  0
9.01.2017 13:55
D3nis

Бийчане тоже жалуются, В редакцию «Бийских ведомостей» поступила копия обращения бийчанки Елены Кретовой к администрации города. «На привокзальной площади, между двумя вокзалами, железнодорожным и автовокзалом, 5 января 2017 года в «каше» снега застряли рейсовые междугородние автобусы, — пишет она. — Дежурный администратор автовокзала посоветовала водителям нанять частный трактор или отгребаться самим, что они и делали... Пока в ситуацию не вмешались пассажиры задержанных рейсов. Так благодаря сотрудникам МЧС и пассажирам удалось вызволить автобусы из «снежного плена». Рейс Белокуриха — Междуреченск был задержан на один час 25 минут. Администратор автовокзала отвечала, что она не несёт ответственности за задержку рейса».

0  0
9.01.2017 13:56
D3nis

Бийчане тоже жалуются, не пройти не проехать

0  0
9.01.2017 14:04
- гость -

Ну не знаю.... У нас в поселке .... (без рекламы) за НГ праздники 3 раза сам видел, как чистили дорогу и за 200р. чистили подъезд к дому/гаражу. Крепитись!..

0  0
9.01.2017 14:05
Гость

Каждый житель многоэтажки пусть выйдет с лопатой и поработает на благо своего двора минут 30. Несложный труд. И хватит гундеть. Обленился народ вконец

0  0
9.01.2017 14:09
14:05

И ещё за это удовольствие заплатить на благо нашего города-не?

0  0
9.01.2017 14:11
- гость -

Гость 9 января 2017 г. 14:05 так проблема в том, что не выходят. у нас огромный двор - два дома по 1 подъездов каждый. чистить выходит только мой муж и еще 5 мужиков. ну не могут 6 человек ежедневно откапывать весь двор!!!!! а с нынешними снегопадами, его реально ежедневно откапывать надо

0  0
9.01.2017 14:11
Берти Вустер

во дворах не то что на легковых, на кросоверах нечего делать, пороги можно ободрать и брызговики с мясом вывернуть.

Лопатой помахать? так не собирайте на это деньги с жильцов и всё, пусть либо по кочкам скачут либо действительно лопатой машут. А то деньги на придомовую территорию собраны, а во дворах колея.

Отдельно хочется сказать о бортиках у парковочных корманов. собственников стрит-ритейла прессовать начинайте, никуда по красной линии припарковаться нельзя чтобы не ободрать машину.

0  0
9.01.2017 14:11
- гость -

9.01.2017 14:09 14:05 Хочешь получать только за что заплатил - тебе к нам частный сектор!

0  0
9.01.2017 14:13
- гость -

гость - 9 января 2017 г. 14:11 поправка: по 12 подъездов

0  0
9.01.2017 14:20
- гость -

А мусор 2 недели не вывозят тоже из-за забитых проездов?

0  0
9.01.2017 14:23
- гость -

Во дворах работа по очистке от снега отвратительная. Управляющие компании только деньги и могут собирать.

0  0
9.01.2017 14:27
- гость -

Жалуются на нечищенные дворы? НЕГОДУЮТ УЖЕ! Все можно понять и снега много выпало, и праздники, но такое впечатление что о дворах и проездах к домам забыли вообще!

0  0
9.01.2017 14:27
обезъяна

5 числа повесили объявление о работе техники все подчистили до асфальта машины все убрали, не вопрос как сдавать деньги на общедомовые нужды, так вой идет, а тут вспомнили что дворы засыпаны

0  0
9.01.2017 14:29
- гость -

на улице где живет дугин все почищено велкам

0  0
9.01.2017 14:35
- гость -

Ну на фото то праздник! Загляните во дворы Красноарм*Партизанская*Ядринцева*Песчаная. Вот где засада!

0  0
9.01.2017 14:46
- гость -

9.01.2017 14:35 - гость - Колея в колено, и чесаться ни кто не собирается. Как тут советуют сотрудники управляющих компаний- сами сами, с лопатами чистите и будет вам праздник. Кстати там же дворы где тсж вычищены хорошо! Ни снег ни праздники особенно не помешали.

0  0
9.01.2017 14:49
- гость -

да, дворы ТСЖ вычищены

вот сейчас создадут службу диспетчерскую по управляшкам, будет писать, а там сразу жалобы на лицензионку падают, вот они и зашевелятся.

0  0
9.01.2017 14:53
гость

Алеппо наш!!!

0  0
9.01.2017 14:53
- гость -

Снега нынче много, весной поплывет город! Это факт! Дворы чистят отвратительно это тоже факт! Может уже сейчас надо думать и потихоньку вывозить снег за город!?!

0  0
9.01.2017 15:03
14:53

При СССР никогда не вывозили, и ничего не плыло, хотя снега было еще больше.

0  0
9.01.2017 15:04
- гость -

и дворы при ссср тоже никто не чистил

0  0
9.01.2017 15:07
dereza

Блин, да что про дворы говорить, если основные дороги почищены на отскребись? Машина как по навозу едет. Во дворы заезжать-себе дороже, столько матов сразу вспоминаешь... Ходить тоже невозможно, снег по колено, под ним лёд, только и думай, как бы не мадануться ( да простит меня модератор))). И опять метет...

0  0
9.01.2017 15:09
Ыра

Лопатой помахать? так не собирайте на это деньги с жильцов и всё, пусть либо по кочкам скачут либо действительно лопатой машут. А то деньги на придомовую территорию собраны, а во дворах колея.

Отдельно деньги на трактор собирают?

0  0
9.01.2017 15:10
Ыра

И опять метет...

я знаю,кто виноват в этом

0  0
9.01.2017 15:10
larisa2011

все завалено... что дворы, что дороги... просто позор!!!

0  0
9.01.2017 15:11
- гость -

Дворы тогда чистили тракторами. Шалагушек же там не было наставлено во льдах, как сейчас.

0  0
9.01.2017 15:13
- гость -

9.01.2017 15:03 14:53

При СССР никогда не вывозили, и ничего не плыло, хотя снега было еще больше.

Вас, простите, году в 85-м на свет произвели?

0  0
9.01.2017 15:15
- гость -

- гость - 9 января 2017 г. 15:13

Вас не знаю когда произвели на свет. А чистили тогда в основном грейдерами на обочины и тракторами типа Т-50

0  0
9.01.2017 15:16
- гость -

жили в Жд районе железнородорожники следили за ВСЕМ районом а сейчас? что делает РЖД?

0  0
9.01.2017 15:18
- гость -

9.01.2017 15:15 - гость -

Видимо я вам пару лет накинул. Про занимательную технику, в простонародье называемую "тещины руки" не слышали по малолетству? Впрочем не удивительно.

0  0
9.01.2017 15:21
dereza

Ыра я знаю,кто виноват в этом

И кто же?))

0  0
9.01.2017 15:23
- гость -

- гость - 9 января 2017 г. 15:18

Погуляй, звездоплёт где-нибуть в сторонке. Ага?

0  0
9.01.2017 15:26
Ыра

И кто же?))

ой,да есть там один,всё лето пыхтел,что ему пыль и мошка с комарами мешают,всё мечтал лопатой поработать,снег покидать,кости размять....вот,намечтался)))))

0  0
9.01.2017 15:27
- гость -

9.01.2017 15:23 - гость -

Я видимо не пару лет, а пару десятков лет накинул. Школота, займись уроками.

0  0
9.01.2017 15:33
15:18

Твои "тещены руки" тоже радостно сыпали на обочины. Там для этого только раструб развернуть вбок. Залезть зимой на обочину при СССРе было нереально, так как к концу зимы они были под 3 метра высотой и ужасно грязные, коричневого цвета.

Можешь ванговать дальше, кто из нас и когда родился.

0  0
9.01.2017 15:33
Anarchy

Добрая кошка, машину не передумала покупать ?)

0  0
9.01.2017 15:35
Ыра

машину не передумала покупать ?)

как только накоплю, так срррразу побегу покупатеньки

0  0
9.01.2017 15:41
Anarchy

А, значится снег тебя не напугал? ДобрО)

0  0
9.01.2017 15:45
- гость -

9.01.2017 15:33 15:18

Раструб? Сегодня я не зря на работу пришел. Ты сделал мой день веселым. Больше не показывай пожалуйста свою глупость так явно.

0  0
9.01.2017 15:49
- гость -

Да, и сами магистрали тоже не особо чистят! Например, Змеиногорский тракт... ПОЗОРИЩЕ !!!

0  0
9.01.2017 16:18
Гость

У Заринска поучиться надо. И дело не в маленьком городе. А сказано до асфальта скоблить - чистят как положено. Да, 1-2 числа отдыхали как все. Но потом по дорогам прошел трактор, дворники почистили выходы из подъездов и красота!

0  0
9.01.2017 16:23
Злая гостья

Партизанская 126, 130, 138, 142, 144, 146 - каша по колено. Дворники выкидывают снег на дорогу между домами, карманы и дорогу чистить им неохота. Трактор нагреб отвалы по метру, через день - снова каша.

0  0
9.01.2017 16:25
- гость -

- гость - 9 января 2017 г. 15:45

Да какая разница. Ну не раструб, значит шнек. По сути это труба и есть Веселись дальше, смешливый. Осталось тебе палец показать.

0  0
9.01.2017 16:27
- гость -

Че там кстати с твоим Ашаном, выстроенным с нуля?

0  0
9.01.2017 16:39
- гость -

9.01.2017 16:25 - гость -

Собрал все в кучу. Чему же вас сейчас в школе то таких учат?? Ты интернет не только для списывания домашнего задания используй, но и для изучения нового... Бесплатный совет, прежде чем демонстрировать свою глупость, попробуй хотя бы на картинке предмет обсуждения посмотреть. Ну и вечером у родителей спросить не забудь, насчет уборки снега в СССР.

0  0
9.01.2017 16:47
Гонец из Пензы

"Твои "тещены руки" тоже радостно сыпали на обочины. Там для этого только раструб развернуть вбок." =============== вроде там ничего не поворачивается. "тёща" может сыпать только назад.

0  0
9.01.2017 16:51
- гость -

- гость - 9 января 2017 г. 16:27

Че там кстати с твоим Ашаном, выстроенным с нуля?

краны работают

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