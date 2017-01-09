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Трое украинских силовиков пропали у линии разграничения в Донбассе. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на страницу пресс-центра "антитеррористической операции" в Facebook.
Отмечается, что военные пропали в воскресенье, 8 января. Они выполняли задачи рядом с линией разграничения и не вернулись к месту расположения подразделения. В сообщении также сказано, что в данный момент связи с силовиками нет.
Также в штабе АТО сообщили, что за минувшие сутки произошел 51 обстрел, в результате были ранены три украинских солдата.
Издание отмечает, что "антитеррористической операцией" Киев называет силовую операцию в Донбассе, которую начали в 2014 году после провозглашения Донецкой и Луганской народных республик в ответ на госпереоворот в украинской столице.
ТАСС напоминает, что 21 декабря прошлого года на встрече в Минске участники контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе заявили о необходимости установления с 24 декабря "всеобъемлющего и устойчивого режима прекращения огня" в регионе. Данная договоренность стала уже десятым соглашением о соблюдении "режима тишины", но стороны до сих пор обвиняют друг друга в обстрелах.
Комментарии
Хорошая новость?
Наверно спрятались от бомбежек свой армии в подвалах полуразрушенного Донбасса.
Да похмеляются еще в деревне
Бухают в темную голову.
Они, поняв преступность приказов Киева, просто перешли на сторону народных республик.
Поняв преступность приказов Куева,просто перешли в мир иной при помощи моей жены,хе,хе,хе!
После ТОЙ войны дезертиры десятками лет на чердаках да в подвалах жили, еще и детей женам строгали.