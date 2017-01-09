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Жителя красноярского города Игарка подозревают в покушении на убийство 15-летнего подростка, который обидел его сына.
Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, накануне вечером 41-летний мужчина, будучи в состоянии опьянения, пригласил к себе домой 15-летнего знакомого своего сына.
В ведомстве уточняют, что подозреваемый хотел выяснить отношения с подростком в связи с конфликтом, произошедшим между 15-летним парнем и его сыном.
"Заведя мальчика в ванную комнату, мужчина попытался задушить его ремнем, однако не смог этого сделать, поскольку его действия были пресечены сыном. После этого мужчина положил несовершеннолетнего в ванну, где облил ацетоном, зажег зажигалку и стал угрожать ему сожжением", – указывают в СКР.
В данный момент мужчина задержан. Расследование продолжается.
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