Вслед за чипированием меховых изделий с 1 января 2017 года в России должны были запустить пилотный проект по маркировке некоторых видов лекарств. Такую меру решили ввести для того, чтобы защитить население от фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных лекарственных препаратов, сократить количество подделок, а также отследить легальную цепь поставок от начала до конца.
Проект остается все еще актуальным, а вот сроки сдвинулись. Как сообщает РИА Новости, новая система заработает на несколько месяцев позже и стартует с марта. Но на этом дело не закончится: маркировка лекарственных препаратов станет обязательной для всех лекарств к концу 2018 года и будет являться частью приоритетного проекта "Лекарства. Качество и безопасность".
"В рамках реализации проекта предстоит внедрить индивидуальную маркировку лекарственных препаратов и создать автоматизированную систему, которая обеспечит мониторинг движения маркированных лекарственных препаратов от производителя до конечного потребителя… В 2017 году будет проведен эксперимент на добровольной основе, а в 2018 году планируется охватить маркировкой 100% лекарственных препаратов, находящихся в гражданском обороте", — сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова главы Росздравнадзора Михаила Мурашко.
Комментарии