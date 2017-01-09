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Алтайский край по итогам 2016 года вошел в тройку наиболее экологически безопасных регионов страны в рейтинге, составленном общественной организацией "Зеленый патруль".
Первую строчку в рейтинге заняла Тамбовская область. На втором месте оказалась Республика Алтай, а на третьем — Алтайский край.
Ранжирование российских регионов основывалось на показателях природоохранного, промышленно-экологического, социально-экологического индексов.
В краевом министерстве природных ресурсов и экологии подчеркивают, что регион в течение минувшего года сохранял свою позицию в тройке лидеров экорейтинга, в то время как в 2014-2015 годах край находился на 5-6 местах.
Комментируя текущий показатель, исполняющий обязанности Минприроды региона Владимир Попрядухин отметил: "Это свидетельствует об эффективности той большой работы, которая проводится в течение последних лет в нашем регионе в области охраны окружающей среды и рационального природопользования".
Комментарии
интересно, куда падают отработавшие ступени космических ракет стартовавших с Байконура...
Падает прямиком на новый полигон ТБО на Змеиногорском тракте
Онко центр построен не просто такс. А от РАКА в поколениях мрут как мухи и стар и млад.
от рака мрут во всем мире
тамбовский волк нам товарищ
Наверное Семипалатинский полигон от нас находится за двумя океанами.
неправильный рейтинг. задыхаемся от выбросов сгорания угля во всех городах грая. а газ-то идет за границу.
ТЭЦ выбрасывает грязь тоннами на Барнаул. Об этом даже не говорят. Зато не забывают брать миллионы рублей за отопление. По идее мы должны брать с ТЭЦ деньги за то, что нас травят.
У нас в Горняке закупали циклоны для котельных для очистки от сажи. Полежали они около кочегарок и тихо исчезли. Ни циклонов ни денежек. Это при экс-мэре Лапине было. До сих пор баллотируется на каждых выборах, но не проходит. Но лезет.