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Полицейский-кинолог вместе со служебным псом смог выйти на след жителя Бийска, которого подозревают в совершении грабежа, пишет пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Отмечается, что ранее в полицию обратился с заявлением местный житель, у которого неизвестный с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, открыто похитил сотовый телефон. Затем злоумышленник скрылся в неизвестном направлении.
Прибывший на место кинолог пустил по следу служебную собаку, которая привела правоохранителей к ближайшему ломбарду. Там среди заложенных клиентами вещей нашли похищенный телефон.
Вскоре после этого по подозрению в грабеже задержали ранее судимого жителя города. Пострадавший опознал в нем своего обидчика, сказано в сообщении.
По факту грабежа возбуждено дело. Ведется следствие.
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