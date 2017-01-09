Фото: ngzt.ru
Полицейский в Барнауле в свой выходной задержал подозреваемого в разбойном нападении мужчину, передает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
По предварительной информации, 24-летний злоумышленник в середине декабря минувшего года зашел в один из магазинов на улице Молодежной, в котором на тот момент не было посетителей. Под угрозой похожего на нож предмета мужчина с медицинской маской на лице потребовал у женщины-продавца деньги. Испугавшись за свою жизнь и здоровье, она отдала нападавшему выручку из кассы в сумме свыше 21 тысячи рублей. Затем злоумышленник скрылся.
Ориентировки подозреваемого довели до всех нарядов полиции краевой столицы.
На минувшей неделе полицейский, находясь на своем выходном дне, в одном из ТЦ Барнаула увидел схожего по приметам молодого человека. Страж правопорядка остановил его и вызвал наряд ППС. Задержанного доставили в отдел полиции для установления личности. Им оказался ранее судимый местный житель. Молодой человек не стал отрицать причастности в совершении разбойного нападения. В ходе обыска полицейские изъяли у него нож.
По факту разбоя, совершенного с применением оружия, возбудили уголовное дело. Злоумышленнику сейчас грозит до десяти лет лишения свободы.
Комментарии
Полицейский -Молодец! А хлопцу на нарах , видать, хорошо! Вот и пусть отметит "год петуха"
Ну вот ... Не все так плохо в МВД. Молодец !!!
Только до крайностей доводить не надо: полисменам работу на дом не брать!
Том-патологоанатом Он берет работу на дом И у Тома на дому Многолюдно потому
как он его узнал? наверное тот маску забыл снять)