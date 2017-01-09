Фото: rusrand.vladimir.ru
Губернатор Алтайского края Александр Карлин, как ожидается, примет участие в Гайдаровском форуме, который состоится в Москве 12-14 января.
Как отмечается в программе мероприятия, глава региона будет присутствовать 12 января на деловом завтраке, тема которого звучит так: "25 лет в пути: иностранные инвестиции в социально-экономическое развитие России".
На следующий день Александр Карлин примет участие в панельной дискуссии о долгосрочной стратегии развития сельского хозяйства России и мира.
Напомним, что Гайдаровский форум проходит ежегодно и являет собой крупную международную дискуссионную площадку, на которой обсуждается тема экономического развития России.
Комментарии
ема которого звучит так: "25 лет в пути: иностранные инвестиции в социально-экономическое развитие России"
гражданский авиапром неплохо иностранцы проинвестировали - летают только боинги и аэрбасы
Машиностроение неплохо проинвестировали, т. ч. на Алтае. "Трансмаш", АМЗ, "Алтрак" особенно - красава.
Вот при всём уважении к Амику... Кто придумывает заголовки новостей? Ужас же. "Губернатор Алтайского края подискутирует на Гайдаровском форуме" не проще ли написать "Губернатор Алтайского края примет участие в Гайдаровском форуме". Кровь из глаз идёт когда читаешь ваши заголовки.
...примет участие в панельной дискуссии...Это +100500...Весь этот "форум" одна большая международная панель, где собираются соответствующие представители древнейшей профессии...
Что-что, а дискутировать он умеет. За вырубленные леса когда отвечать будет?
Подогнать бы к этому форуму автозаки и... Размечтался, извините.