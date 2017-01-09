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Бийская аптека продавала "Боярышник" вопреки запрету Роспотребнадзора – МВД

, ИА "Амител"
Ранее Роспотребнадзор приостановил розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией

Фото: rossoshru.ru

Стражи правопорядка выявили факт торговли настойкой боярышника в Бийске, продажу которой временно запретили, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

К административной ответственности по ст. 14.2 КоАП РФ привлекли провизора одной из городских аптек. Отмечается, что она, вопреки постановлению Роспотребнадзора о приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией, продала клиенту настойку боярышника.

Отмечается, что из оборота сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России "Бийское" изъяли 127 флаконов продукции, которая изготовлена на основе 90% этилового спирта. Настойку направили на исследование.

Напомним, что запрет на продажу боярышника ввели после того, как в Иркутске произошло массовое отравление средством с таким названием. По последним данным, в результате применения концентрата для ванн "Боярышник" погибли 76 человек. Сейчас в больницах города остаются трое пострадавших от отравления суррогатом, один из них находится в крайне тяжелом состоянии.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

9.01.2017 15:17
- гость -

делать нефиг в аптеке нормальный боярышник а сердечникам что делать? помереть?

0  0
9.01.2017 15:53
Filin

если внимательно на этикетку посмотреть - это лекарственное средство для принятия ВНУТРЬ. Теплое с мягким пошто путаем? В приказе - непищевой продукции

0  0
9.01.2017 16:01
- гость -

Ваще не понял, какое отношение к истории с отравлением имеет аптечная настойка "боярышник"? "Боярышником" можно назвать например средство для чистки унитазов?! Отравились то- бытовой химией. Поняно, что аптечная настойка используется в основном как дешевое бухло, но это другая история, и не от хорошей жизни.

0  0
9.01.2017 16:05
обезъяна

постановление главного врача от 23/12/2016 № 195 О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей НЕПИЩЕВОЙ продукцией!!!!!

А провизоры не знают чтоле? у низ есть свое министерство

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9.01.2017 16:06
обезъяна

постановление главного врача от 23/12/2016 № 195 О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей НЕПИЩЕВОЙ продукцией!!!!!

А провизоры не знают чтоле? у низ есть свое министерство

0  0
9.01.2017 16:08
- гость -

МУ МВД России "Бийское"

не хотят прокомментировать ??? на самоуправство тянет

0  0
9.01.2017 16:20
Провизор

Видимо аптека торговала бояркой для ванн,т. к. аптечная настойка Боярышника имеет крепость 70%. и фасовку 25мл.

0  0
9.01.2017 16:48
- гость -

Стражи правопорядка выявили факт торговли настойкой боярышника в Бийске, продажу которой временно запретили, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

а при чем здесь аптечная настойка боярышника если народ потравился средством для принятия ванн "Боярышник"

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9.01.2017 16:50
- гость -

типа нам сверху план спустили - мы выполнили )

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