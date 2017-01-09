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Стражи правопорядка выявили факт торговли настойкой боярышника в Бийске, продажу которой временно запретили, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
К административной ответственности по ст. 14.2 КоАП РФ привлекли провизора одной из городских аптек. Отмечается, что она, вопреки постановлению Роспотребнадзора о приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией, продала клиенту настойку боярышника.
Отмечается, что из оборота сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России "Бийское" изъяли 127 флаконов продукции, которая изготовлена на основе 90% этилового спирта. Настойку направили на исследование.
Напомним, что запрет на продажу боярышника ввели после того, как в Иркутске произошло массовое отравление средством с таким названием. По последним данным, в результате применения концентрата для ванн "Боярышник" погибли 76 человек. Сейчас в больницах города остаются трое пострадавших от отравления суррогатом, один из них находится в крайне тяжелом состоянии.
Комментарии
делать нефиг в аптеке нормальный боярышник а сердечникам что делать? помереть?
если внимательно на этикетку посмотреть - это лекарственное средство для принятия ВНУТРЬ. Теплое с мягким пошто путаем? В приказе - непищевой продукции
Ваще не понял, какое отношение к истории с отравлением имеет аптечная настойка "боярышник"? "Боярышником" можно назвать например средство для чистки унитазов?! Отравились то- бытовой химией. Поняно, что аптечная настойка используется в основном как дешевое бухло, но это другая история, и не от хорошей жизни.
постановление главного врача от 23/12/2016 № 195 О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей НЕПИЩЕВОЙ продукцией!!!!!
А провизоры не знают чтоле? у низ есть свое министерство
постановление главного врача от 23/12/2016 № 195 О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей НЕПИЩЕВОЙ продукцией!!!!!
А провизоры не знают чтоле? у низ есть свое министерство
МУ МВД России "Бийское"
не хотят прокомментировать ??? на самоуправство тянет
Видимо аптека торговала бояркой для ванн,т. к. аптечная настойка Боярышника имеет крепость 70%. и фасовку 25мл.
Стражи правопорядка выявили факт торговли настойкой боярышника в Бийске, продажу которой временно запретили, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
а при чем здесь аптечная настойка боярышника если народ потравился средством для принятия ванн "Боярышник"
типа нам сверху план спустили - мы выполнили )