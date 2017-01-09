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"Штрафовать по максимуму": Сергей Дугин призывает карать за снег во дворах

, ИА "Амител"
Глава администрации уверен, что обилие снега – не повод для того, чтобы управляющие компании не справлялись с задачами

Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

Глава администрации Барнаула Сергей Дугин прокомментировал многочисленные жалобы горожан на неубранные от снега дворы, подчеркнув, что виновных необходимо наказывать.

"Люди в основном жалуются на снег во дворах. Надо усиливать контроль за выполнением управляющими компаниями своих обязанностей, штрафовать по максимуму, так же, как за неочищенные кровли, сосульки", – цитирует сити-менеджера пресс-центр мэрии.

Вопрос об очистке дворов рассматривался на еженедельном совещании руководителей городских служб. В ходе встречи Сергей Дугин указал на необходимость усиления взаимодействия с управляющими компаниями.

Также глава администрации добавил, что для очистки межквартальных проездов районным властям следует более активно привлекать подрядчиков. "Средства для оплаты их работы выделены. Снега, конечно, очень много. Но для нас, в Сибири, это обычная ситуация. Техника есть, дорожники работают в две смены, постепенно город приводится в порядок", – сказал Сергей Дугин.

Напомним, что на протяжении новогодних праздников многие барнаульцы высказывали недовольство тем, как убирают от снега их дворы.

Читайте также: Мы пробирались как могли: где в Барнауле не чистят дороги?

Об этом же высказался первый заместитель главы администрации города по дорожно-благоустроительному комплексу Анатолий Воронков.

"Работники дорожных служб отдыхали два дня, остальное время боролись со снегопадами...Много обращений от граждан, работаем по ним", – отметил чиновник.

 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

9.01.2017 15:28
Кока-кольщик

А штрафы потом из нашего же кармана и оплатятся...)

0  0
9.01.2017 15:28
Catwoman

хих..умора

0  0
9.01.2017 15:29
Catwoman

Кок .. ну я еще весло могу подогнать

0  0
9.01.2017 15:29
Stroller

Верните еще две полосы на Змеиногорском тракте!

0  0
9.01.2017 15:29
- гость -

у самого во дворе завал

0  0
9.01.2017 15:31
- гость -

У нас во дворе как раз чистят хорошо, спасибо нашему дворнику. А вот остановки общественного транспорта, особенно трамвайные, не мешало бы почистить.

0  0
9.01.2017 15:31
mx665

Кого карать-то, и кто карать будет? Не Дугин и команда ли должны этим заниматься?

0  0
9.01.2017 15:32
- гость -

Я так понял штрафовать будут жильцов. Ну типа, машина трактору (которого не было) помешала.

0  0
9.01.2017 15:35
- гость -

Сначала коммерсантам пусть это скажет. У М-Ра вечно все в заносах и колеях. хотя откуда у учителя фирзры деньги...

0  0
9.01.2017 15:36
- гость -

т.е. это мы опять будем меньше "кушать", т.к. они меньше "пить" не будут.

0  0
9.01.2017 15:39
- гость -

при этом Дугин телефон горячей линии сказал? прям таки на каждом подъезде наклеили..

0  0
9.01.2017 15:39
Кряказябра

Так то оно так. Только пока хотя бы каждый кто ставит авто во дворе не возьмёт в руки лопату и не очистит место хотя бы для своей машины ничего у Вас не получится! По факту происходит форс мажор (или как это у вас называется) - стихийное бедствие. Частенько сейчас наблюдаю как водятлы даже тронутся не могут со своей стоянки - но сидят буксуют до потери пульса, но из машины не выйдут снег разгрести хотя бы перед своей машиной.

0  0
9.01.2017 15:42
larisa2011

меня интересует, если из-за машин которые мешают чистке снега, люди мучаются, неужели нельзя как-то штрафовать или еще как-то воздействовать!!! Почему из-за каких-то идиотов, остальные должны мучаться!!!

0  0
9.01.2017 15:44
Anarchy

Кракозябре. А знаешь, почему? А потому, что водятлы лопаты, тросы, огнетушители с собой не возят. Не потому, что лень откопать

0  0
9.01.2017 15:44
Anarchy

Кракозябре. А знаешь, почему? А потому, что водятлы лопаты, тросы, огнетушители с собой не возят. Не потому, что лень откопать

0  0
9.01.2017 15:45
Шатал Труба

Ул. Солнечная поляна по - 1 полосы с каждой стороны

0  0
9.01.2017 15:46
Шатал Труба

Ул. Солнечная поляна по - 1 полосы с каждой стороны

0  0
9.01.2017 15:47
Кока-кольщик

Только пока хотя бы каждый кто ставит авто во дворе не возьмёт в руки лопату и не очистит место хотя бы для своей машины ничего у Вас не получится!

ну я так-то УК плачу ежемесячно за всякие расходы, почему я должен и платить, и ещё и лопатой махать?

0  0
9.01.2017 15:50
- гость -

Перекресток Горького-Никитина у администрации под боком замело тротуар, люди ходят по дороге, всем пофиг.

0  0
9.01.2017 15:54
- гость -

Будет Дугин карать управляйки за снег во дворах, а кто покарает Дугина за снег на городских дорогах!?

0  0
9.01.2017 16:01
- гость -

Проезд к школе 22 со стороны домов 121 и 121а по папанинцев колея 30 см. И это каждый год!

0  0
9.01.2017 16:04
гость

Бюджет же как-то пополнять нужно - за счет жителей конечно! Не успеет снегопад закончится бегут тут же с фотоаппаратом. А то что сами ничего не чистят, так это все стихия. Но многие УК действительно оборзели все выходные не работали!

0  0
9.01.2017 16:05
- гость -

Посмотрим как изменится ситуация на этой неделе. Посмотрим....

0  0
9.01.2017 16:06
- гость -

Оштрафовать Дугина и Воронкова за заваленные снегом дороги и дворы. Они поставлены наводить порядок, но ничего не делают. Пусть полгода по 8000 рублей пополучают, может крепче за кресла свои держаться будут, глядишь, зашевелятся, лодырюги. Ишь, появился после праздников, а где был-то. За ненормированный рабочий день немеряно получает и за месяц получит всю зарплату, а пальчиком пошевелил только сегодня. Бессовестный.

0  0
9.01.2017 16:07
- гость -

подъезды к школе 27 посмотрите чкалова и песчаную!!

0  0
9.01.2017 16:10
ded

Кока-кольщику Именно оттого сколько платишь и нужно помахать около своей машины лопатой. Низкие тарифы если быть честным. Когда утверждаются тарифы, идет шум куда столько и требуют уменьшить тариф. Как только утвердили, то начинаются подобные высказывания, что и вокруг машины убрать. Ну и господин Дугин в популизм ударился. Если дворник за месяц должен убрать 1000м3 снега и нагрузка на дворника считается в среднем по статистической погоде и способностью среднего дворника. А если эти 1000м3 выпали за два дня, то УК нужно штрафовать? Или дворника по статье уволить?

0  0
9.01.2017 16:12
- гость -

сити менеджер . мэр города . моргород. плохо всё

0  0
9.01.2017 16:13
Кряказябра

Кока-кольщику: Ну вот видите, что происходит: - Вы даже прочитать-понять, что я написал не можете. Не говорю уж про снег почистить для себя. Повторяю специально для Вас: сейчас происходит ФОРС-МАЖОР - не может дворник справится. Трассы между городами закрывают. Теперь понятно?

0  0
9.01.2017 16:13
- гость -

у нас в прошлом году дворничиху чуть саму не засыпало идем вечером, кто то лежит с лопатой, припорошенный- плохо стало женщине, скорую вызывали((((

0  0
9.01.2017 16:14
- гость -

"Перекресток Горького-Никитина у администрации под боком замело тротуар, люди ходят по дороге, всем пофиг."

Так это уже не Люди, для Людей крыльцо чищено

0  0
9.01.2017 16:20
- гость -

Кряказябра Отчасти с вами согласен, если бы не одно но! Живу в микрорайоне где 2 дома тсж, а остальные обслуживает УК. Так вот дворы домов тсж вычищены, если не идеально, то очень хорошо. Дома же, обслуживаемые УК утонули в снегу. Видимо форсмажор.

0  0
9.01.2017 16:22
- гость -

Дворнику тяжело, так и с дорог техникой кроме нескольких больших улиц снег не вывозится совсем, а сдвигается по сторонам. Тут кто виноват? И снег не каждый день. И технику покупают каждый год, а всё только сотня машин на дорогах и то не вся городская. Где техника?

0  0
9.01.2017 16:22
- гость -

Это просто невозможно читать! Это возмутительно! у нас во дворе чисто - мы сами грейдер нанимаем. А вот ЗА пределы двора страшно выйти, просто невозможно выехать на машине - раскатана жуткая колея....проходил как-то в праздники грейдер по Геодезической - проблема не решена!!! там жуть, нужно тщательно убирать, а не для галочки!!!!!!!! без конца машины под окнами застревают и вытягивают...

0  0
9.01.2017 16:25
Catwoman

ой ну че нервничать та? скоро все расстает.. оно вам нужно невры тратить та?

0  0
9.01.2017 16:27
- гость -

дайте ему лопату, пусть сам снег убирает

0  0
9.01.2017 16:27
Злая гостья

А по Ляпидевского от краевой больницы до Тихонова вообще нет тротуара и школьники по дороге идут утром. Темно, полторы полосы, они, бедные, щемятся к сугробу. Собьют, не дай боже. Тротуар надо от того "кластера"!

0  0
9.01.2017 16:28
Кряказябра

Шатал трубе и прочим гостям, которые сообщают, что замело ту или иную улицу. Вы для чего эфир засоряете? Вы думаете, что мы не видим, что всё вокруг замело? Или Вы только сейчас это обнаружили?

0  0
9.01.2017 16:28
- гость -

Кряказябра 9 января 2017 г. 15:39 Так то оно так. Только пока хотя бы каждый кто ставит авто во дворе не возьмёт в руки лопату и не очистит место хотя бы для своей машины ничего у Вас не получится! По факту происходит форс мажор (или как это у вас называется) - стихийное бедствие. Частенько сейчас наблюдаю как водятлы даже тронутся не могут со своей стоянки - но сидят буксуют до потери пульса, но из машины не выйдут снег разгрести хотя бы перед своей машиной. --- после такой манипуляции появляется цепочка, водитель место почистил и застолбил!

0  0
9.01.2017 16:30
Кока-кольщик

Повторяю специально для Вас: сейчас происходит ФОРС-МАЖОР

снег нападал 2-3. сейчас 9-е, во дворе и конь не валялся, колея сантиметров 30.

0  0
9.01.2017 16:31
Кока-кольщик

Ну надо же, опять зима... Опять снег выпал, окаянный! Никогда такого не было - и вот опять!

Так-то очень удобно все сваливать на "форс-мажор".

0  0
9.01.2017 16:32
гость

Слава Богу, появились. С мальдив прилетели что ли?! А где были 9 дней? Подъезд к 122 школе со стороны Красноармейского. Ну за школы надо снимать с работы. Надо же. Разблажились. Снега много. Да в советское время ого-го сколько снега было. Но был Баварин! И было трудовое воспитание. Люди ! 21 век! А нас снежок заваливает. Смех для американцев!

0  0
9.01.2017 16:32
- гость -

9.01.2017 16:28 Кряказябра Для людей надежда, что руководство города прочтет комментарии и укажет ответственным лицам, где надо почистить в первую очередь....

0  0
9.01.2017 16:35
- гость -

9.01.2017 16:32 гость

Лучше работать надо, товарищ из УК. Или с администрации? Примите критику и жалобы граждан для которых вы работаете!

0  0
9.01.2017 16:36
Anarchy

Больше этого года снега не было. Метет через каждые 2 дня. Но они и правда, не телятся.

0  0
9.01.2017 16:37
- гость -

А в каратели из Росгвардии набирать будут или снова муниципалы в свободное время отрабатывать будут?

0  0
9.01.2017 16:38
- гость -

гость 9 января 2017 г. 16:32 Люди ! 21 век! А нас снежок заваливает. Смех для американцев! --- канадцев с американцами перепутал

0  0
9.01.2017 16:42
- гость -

Снега и правда много! Пожелаем удачи все имеющим отношение к чистке дорог.

0  0
9.01.2017 16:43
- гость -

Прям как в 40-е годы живем. Кругом полицаи, каратели..

0  0
9.01.2017 16:44
INGENER

Во дворах, сейчас, с лопатой делать нечего, испробовано, статья лопата не берет, т.к. после оттепели снег превратился в лед, теперь только тракторами и ломами его победить можно

0  0
9.01.2017 16:48
гость

нет ну правда, почему снег не увозят с улиц, а разгребают по сторонам, по дороге может только одна машина проехать, если две встречаются разъехаться даже невозможно, а пешеходам только летать приходится - дайте крылья.

0  0
9.01.2017 16:50
Виктория

А нужно сделать, как в Москве, у них есть городской сайт, на который,каждый сознательный гражданин выкладывает фото с видом сугроба или мусора или др. проблемы с привязкой к адресу, а далее УК или др. службы, к которым относится данный адрес должны, в течение суток, выложить фото с привязкой к адресу, что эта проблема устранена,не устранил и не выложил, штраф от 50000 до 500000 руб.

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