Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru
Глава администрации Барнаула Сергей Дугин прокомментировал многочисленные жалобы горожан на неубранные от снега дворы, подчеркнув, что виновных необходимо наказывать.
"Люди в основном жалуются на снег во дворах. Надо усиливать контроль за выполнением управляющими компаниями своих обязанностей, штрафовать по максимуму, так же, как за неочищенные кровли, сосульки", – цитирует сити-менеджера пресс-центр мэрии.
Вопрос об очистке дворов рассматривался на еженедельном совещании руководителей городских служб. В ходе встречи Сергей Дугин указал на необходимость усиления взаимодействия с управляющими компаниями.
Также глава администрации добавил, что для очистки межквартальных проездов районным властям следует более активно привлекать подрядчиков. "Средства для оплаты их работы выделены. Снега, конечно, очень много. Но для нас, в Сибири, это обычная ситуация. Техника есть, дорожники работают в две смены, постепенно город приводится в порядок", – сказал Сергей Дугин.
Напомним, что на протяжении новогодних праздников многие барнаульцы высказывали недовольство тем, как убирают от снега их дворы.
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Об этом же высказался первый заместитель главы администрации города по дорожно-благоустроительному комплексу Анатолий Воронков.
"Работники дорожных служб отдыхали два дня, остальное время боролись со снегопадами...Много обращений от граждан, работаем по ним", – отметил чиновник.
Комментарии
А штрафы потом из нашего же кармана и оплатятся...)
хих..умора
Кок .. ну я еще весло могу подогнать
Верните еще две полосы на Змеиногорском тракте!
у самого во дворе завал
У нас во дворе как раз чистят хорошо, спасибо нашему дворнику. А вот остановки общественного транспорта, особенно трамвайные, не мешало бы почистить.
Кого карать-то, и кто карать будет? Не Дугин и команда ли должны этим заниматься?
Я так понял штрафовать будут жильцов. Ну типа, машина трактору (которого не было) помешала.
Сначала коммерсантам пусть это скажет. У М-Ра вечно все в заносах и колеях. хотя откуда у учителя фирзры деньги...
т.е. это мы опять будем меньше "кушать", т.к. они меньше "пить" не будут.
при этом Дугин телефон горячей линии сказал? прям таки на каждом подъезде наклеили..
Так то оно так. Только пока хотя бы каждый кто ставит авто во дворе не возьмёт в руки лопату и не очистит место хотя бы для своей машины ничего у Вас не получится! По факту происходит форс мажор (или как это у вас называется) - стихийное бедствие. Частенько сейчас наблюдаю как водятлы даже тронутся не могут со своей стоянки - но сидят буксуют до потери пульса, но из машины не выйдут снег разгрести хотя бы перед своей машиной.
меня интересует, если из-за машин которые мешают чистке снега, люди мучаются, неужели нельзя как-то штрафовать или еще как-то воздействовать!!! Почему из-за каких-то идиотов, остальные должны мучаться!!!
Кракозябре. А знаешь, почему? А потому, что водятлы лопаты, тросы, огнетушители с собой не возят. Не потому, что лень откопать
Кракозябре. А знаешь, почему? А потому, что водятлы лопаты, тросы, огнетушители с собой не возят. Не потому, что лень откопать
Ул. Солнечная поляна по - 1 полосы с каждой стороны
Ул. Солнечная поляна по - 1 полосы с каждой стороны
Только пока хотя бы каждый кто ставит авто во дворе не возьмёт в руки лопату и не очистит место хотя бы для своей машины ничего у Вас не получится!
ну я так-то УК плачу ежемесячно за всякие расходы, почему я должен и платить, и ещё и лопатой махать?
Перекресток Горького-Никитина у администрации под боком замело тротуар, люди ходят по дороге, всем пофиг.
Будет Дугин карать управляйки за снег во дворах, а кто покарает Дугина за снег на городских дорогах!?
Проезд к школе 22 со стороны домов 121 и 121а по папанинцев колея 30 см. И это каждый год!
Бюджет же как-то пополнять нужно - за счет жителей конечно! Не успеет снегопад закончится бегут тут же с фотоаппаратом. А то что сами ничего не чистят, так это все стихия. Но многие УК действительно оборзели все выходные не работали!
Посмотрим как изменится ситуация на этой неделе. Посмотрим....
Оштрафовать Дугина и Воронкова за заваленные снегом дороги и дворы. Они поставлены наводить порядок, но ничего не делают. Пусть полгода по 8000 рублей пополучают, может крепче за кресла свои держаться будут, глядишь, зашевелятся, лодырюги. Ишь, появился после праздников, а где был-то. За ненормированный рабочий день немеряно получает и за месяц получит всю зарплату, а пальчиком пошевелил только сегодня. Бессовестный.
подъезды к школе 27 посмотрите чкалова и песчаную!!
Кока-кольщику Именно оттого сколько платишь и нужно помахать около своей машины лопатой. Низкие тарифы если быть честным. Когда утверждаются тарифы, идет шум куда столько и требуют уменьшить тариф. Как только утвердили, то начинаются подобные высказывания, что и вокруг машины убрать. Ну и господин Дугин в популизм ударился. Если дворник за месяц должен убрать 1000м3 снега и нагрузка на дворника считается в среднем по статистической погоде и способностью среднего дворника. А если эти 1000м3 выпали за два дня, то УК нужно штрафовать? Или дворника по статье уволить?
сити менеджер . мэр города . моргород. плохо всё
Кока-кольщику: Ну вот видите, что происходит: - Вы даже прочитать-понять, что я написал не можете. Не говорю уж про снег почистить для себя. Повторяю специально для Вас: сейчас происходит ФОРС-МАЖОР - не может дворник справится. Трассы между городами закрывают. Теперь понятно?
у нас в прошлом году дворничиху чуть саму не засыпало идем вечером, кто то лежит с лопатой, припорошенный- плохо стало женщине, скорую вызывали((((
"Перекресток Горького-Никитина у администрации под боком замело тротуар, люди ходят по дороге, всем пофиг."
Так это уже не Люди, для Людей крыльцо чищено
Кряказябра Отчасти с вами согласен, если бы не одно но! Живу в микрорайоне где 2 дома тсж, а остальные обслуживает УК. Так вот дворы домов тсж вычищены, если не идеально, то очень хорошо. Дома же, обслуживаемые УК утонули в снегу. Видимо форсмажор.
Дворнику тяжело, так и с дорог техникой кроме нескольких больших улиц снег не вывозится совсем, а сдвигается по сторонам. Тут кто виноват? И снег не каждый день. И технику покупают каждый год, а всё только сотня машин на дорогах и то не вся городская. Где техника?
Это просто невозможно читать! Это возмутительно! у нас во дворе чисто - мы сами грейдер нанимаем. А вот ЗА пределы двора страшно выйти, просто невозможно выехать на машине - раскатана жуткая колея....проходил как-то в праздники грейдер по Геодезической - проблема не решена!!! там жуть, нужно тщательно убирать, а не для галочки!!!!!!!! без конца машины под окнами застревают и вытягивают...
ой ну че нервничать та? скоро все расстает.. оно вам нужно невры тратить та?
дайте ему лопату, пусть сам снег убирает
А по Ляпидевского от краевой больницы до Тихонова вообще нет тротуара и школьники по дороге идут утром. Темно, полторы полосы, они, бедные, щемятся к сугробу. Собьют, не дай боже. Тротуар надо от того "кластера"!
Шатал трубе и прочим гостям, которые сообщают, что замело ту или иную улицу. Вы для чего эфир засоряете? Вы думаете, что мы не видим, что всё вокруг замело? Или Вы только сейчас это обнаружили?
Кряказябра 9 января 2017 г. 15:39 Так то оно так. Только пока хотя бы каждый кто ставит авто во дворе не возьмёт в руки лопату и не очистит место хотя бы для своей машины ничего у Вас не получится! По факту происходит форс мажор (или как это у вас называется) - стихийное бедствие. Частенько сейчас наблюдаю как водятлы даже тронутся не могут со своей стоянки - но сидят буксуют до потери пульса, но из машины не выйдут снег разгрести хотя бы перед своей машиной. --- после такой манипуляции появляется цепочка, водитель место почистил и застолбил!
Повторяю специально для Вас: сейчас происходит ФОРС-МАЖОР
снег нападал 2-3. сейчас 9-е, во дворе и конь не валялся, колея сантиметров 30.
Ну надо же, опять зима... Опять снег выпал, окаянный! Никогда такого не было - и вот опять!
Так-то очень удобно все сваливать на "форс-мажор".
Слава Богу, появились. С мальдив прилетели что ли?! А где были 9 дней? Подъезд к 122 школе со стороны Красноармейского. Ну за школы надо снимать с работы. Надо же. Разблажились. Снега много. Да в советское время ого-го сколько снега было. Но был Баварин! И было трудовое воспитание. Люди ! 21 век! А нас снежок заваливает. Смех для американцев!
9.01.2017 16:28 Кряказябра Для людей надежда, что руководство города прочтет комментарии и укажет ответственным лицам, где надо почистить в первую очередь....
9.01.2017 16:32 гость
Лучше работать надо, товарищ из УК. Или с администрации? Примите критику и жалобы граждан для которых вы работаете!
Больше этого года снега не было. Метет через каждые 2 дня. Но они и правда, не телятся.
А в каратели из Росгвардии набирать будут или снова муниципалы в свободное время отрабатывать будут?
гость 9 января 2017 г. 16:32 Люди ! 21 век! А нас снежок заваливает. Смех для американцев! --- канадцев с американцами перепутал
Снега и правда много! Пожелаем удачи все имеющим отношение к чистке дорог.
Прям как в 40-е годы живем. Кругом полицаи, каратели..
Во дворах, сейчас, с лопатой делать нечего, испробовано, статья лопата не берет, т.к. после оттепели снег превратился в лед, теперь только тракторами и ломами его победить можно
нет ну правда, почему снег не увозят с улиц, а разгребают по сторонам, по дороге может только одна машина проехать, если две встречаются разъехаться даже невозможно, а пешеходам только летать приходится - дайте крылья.
А нужно сделать, как в Москве, у них есть городской сайт, на который,каждый сознательный гражданин выкладывает фото с видом сугроба или мусора или др. проблемы с привязкой к адресу, а далее УК или др. службы, к которым относится данный адрес должны, в течение суток, выложить фото с привязкой к адресу, что эта проблема устранена,не устранил и не выложил, штраф от 50000 до 500000 руб.